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Российские фигуристы выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине

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Российские фигуристы стали лидерами по итогам командных соревнований на Олимпийских играх в Пекине. На сегодняшний день сборная страны находится на первом месте в медальном зачете.

На командном турнире спортивную пару России представили петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева.

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу и заняли второе место в короткой. Синицина и Кацалапов стали вторыми в обоих видах. Кондратюк стал третьим в короткой программе и вторым в произвольной. Валиева выиграла короткую и произвольную программы.

К 7 февраля олимпийская сборная России занимает первое место в общем в медальном зачете — в копилке по две золотых, серебряных и бронзовых медалей. На второй строчке сборная Норвегии (2-0-1), третьи — команда Швеции (2-0-0). 

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, следующие за ними Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние игры. Первые проходили в городе в 2008 году.

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