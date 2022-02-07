Российские фигуристы выиграли командные соревнования на Олимпиаде в Пекине

На командном турнире спортивную пару России представили петербуржцы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, танцевальную — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. В мужском одиночном катании выступил Марк Кондратюк, в женском — Камила Валиева.

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу и заняли второе место в короткой. Синицина и Кацалапов стали вторыми в обоих видах. Кондратюк стал третьим в короткой программе и вторым в произвольной. Валиева выиграла короткую и произвольную программы.

К 7 февраля олимпийская сборная России занимает первое место в общем в медальном зачете — в копилке по две золотых, серебряных и бронзовых медалей. На второй строчке сборная Норвегии (2-0-1), третьи — команда Швеции (2-0-0).

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года, следующие за ними Паралимпийские игры — с 4 по 13 марта. Пекин был выбран местом проведения Олимпиады на сессии Международного Олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года. Столица Китая станет первым городом, который примет и летние, и зимние игры. Первые проходили в городе в 2008 году.