Российские спортсмены заняли четвертое место в медальном зачете Паралимпиады в Токио

Напомним, ранее одну золотую медаль принес петербургский спортсмен Андрей Калина на Паралимпийских игр в Токио. До этого на счету атлета Андрея Калины два золота Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 14,90 секунды. Ранее на Играх в Токио Калина стал победителем на дистанции 100 м брассом.

Российская сборная располагается на четвертом месте в медальном зачете Паралимпиады в Токио, завоевав 34 золотые, 29 серебряных и 44 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (85-53-46), на второй строчке идет сборная Великобритании (37-34-40), а третьем месте США (34-34-24).

Напомним, петербургский спортсмен Леонид Крылов завоевал серебряную медаль Паралимпийских игр в Токио в гребле на байдарке на дистанции 200 метров среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.

Пловец из Петербурга Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 50 метров на спине в классе S2. На счету спортсмена эта третья бронзовая медаль, завоеванная на Играх. Первая получена в первый день на дистанции в 100 метров на спине. Вторая — в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Также отличился петербуржец Чермен Кобесов. Легкоатлет завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 400 метров. Спортсмен показал собственный лучший результат в карьере: 50,44 секунды. Он выступал в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Петербургский спортсмен Евгений Швецов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских летних играх в Токио.

Ранее легкоатлет из Петербурга Артем Калашян выиграл бронзовую медаль в соревнованиях в беге на 100 метров. Калашян пробежал за 11,75 секунды. В выходные легкоатлет Александр Костин завоевал бронзовую медаль на Играх в беге на 5000 метров.

В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Играх принимают участие 242 российских спортсмена, из них 19 петербуржцев.