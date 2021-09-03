Новый день — новая медаль: петербургский спортсмен завоевал серебряную медаль на Паралимпийских играх в Токио

Крылов преодолел дистанцию за 40,464 секунды и проиграл победителю, Сергею Емельянову из Украины, 0,109 секунды. Бронзовым призером стал представитель Великобритании Роберт Оливер (+0,913).

Российская сборная располагается на третьем месте в медальном зачете Паралимпиады в Токио, завоевав 34 золотые, 29 серебряных и 43 бронзовые награды. Лидирует команда Китая (85-50-45), на второй строчке идет сборная Великобритании (37-32-39).

Напомним, петербургский пловец Владимир Даниленко завоевал бронзовую медаль в соревнованиях на дистанции 50 метров на спине в классе S2. На счету спортсмена эта третья бронзовая медаль, завоеванная на Играх. Первая получена в первый день на дистанции в 100 метров на спине. Вторая — в заплыве на 200 метров вольным стилем.

Атлет Андрей Калина выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 14,90 секунды. Спортсмен выступал в категории SM9 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата). Ранее на Играх в Токио Калина стал победителем на дистанции 100 м брассом.

Также отличился петербуржец Чермен Кобесов. Легкоатлет завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 400 метров. Спортсмен показал собственный лучший результат в карьере: 50,44 секунды. Он выступал в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Петербургский спортсмен Евгений Швецов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских летних играх в Токио.

Ранее легкоатлет из Петербурга Артем Калашян выиграл бронзовую медаль в соревнованиях в беге на 100 метров. Калашян пробежал за 11,75 секунды. В выходные легкоатлет Александр Костин завоевал бронзовую медаль на Играх в беге на 5000 метров.

В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Играх принимают участие 242 российских спортсмена, из них 15 петербуржцев.