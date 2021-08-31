Петербургский спортсмен завоевал серебро на Паралимпийских играх в Токио

Атлет показал результат 53,60 секунд в классе «Т36» в беге на дистанции 400 метров. Петербуржец тренируется в спортивной школе олимпийского резерва «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга».

Ранее легкоатлет из Петербурга Артем Калашян выиграл бронзовую медаль в соревнованиях в беге на 100 метров. Калашян пробежал за 11,75 секунды.

В выходные легкоатлет Александр Костин завоевал бронзовую медаль на Играх в беге на 5000 метров. Также пловец Владимир Даниленко занял третью ступень пьедестала уже дважды. В этот раз за заплыв на 200 метров вольным стилем.

Сборная России занимает третье место в общем медальном зачете. На счету россиян 71 медаль (24 золотых, 14 серебряных и 33 бронзовых). Впереди идут сборные Китая (128) и Великобритании (79).

Ранее петербуржец Андрей Калина завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в Токио в плавании на дистанции 100 метров брассом. Он преодолел дистанцию за 1 минуту 7,24 секунды.

В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Играх принимают участие 242 российских спортсмена, из них 15 петербуржцев.