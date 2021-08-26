А вот и золото! Петербуржец Андрей Калина занял первое место на токийской паралимпиаде в заплыве на 100 метров

Серебряным призером стал испанец Оскар Сальгеро Галистео (+2,67), бронза у китайца Яна Гуанлуна (+3,24). Спортсмены выступали в категории SB8 среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА).

Калине 34 года, до 2013 года на международных соревнованиях он представлял сборную Украины. Ранее Калина трижды становился паралимпийским чемпионом (2004, 2008, 2012), на его счету также три серебряные и одна бронзовая медаль Игр. Он девять раз завоевывал золото на мировых первенствах и три раза — на чемпионатах Европы. В свободное время Калина занимается структурированием дерева методом браширования, а также увлекается вейкбордингом и серфингом.

Первую медаль в копилку российской сборной принес петербуржец. Пловец из Петербурга Владимир Даниленко завоевал бронзу на дистанции 100 м на спине. В финале российский спортсмен уступил чилийцу Альберто Абарсу и бразильцу Габриэлю дос Сантос Араужо.

В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Играх принимают участие 242 российских спортсмена, из них 15 петербуржцев.