Начались зимние паралимпийские игры в Токио. В них примут участие 15 спортсменов из Петербурга

В Играх примут участие 242 российских спортсмена, из них 15 петербуржцев: Дарья Адонина (бочча), Надежда Андреева (гребля на байдарках и каноэ), Евгений Борисов (академическая гребля), Александра Васильева (настольный теннис), Антон Воронов (Академическая гребля), Михаил Гутник (бочча), Владимир Даниленко (плавание), Валентина Жагот (академическая гребля), Александра Зяблицева (плавание), Артем Калашян (легкая атлетика), Андрей Калина (плавание), Чермен Кобесов (легкая атлетика), Александр Костин (легкая атлетика), Александр Хрупин (легкая атлетика), Евгений Швецов (легкая атлетика).

Они поборются за медали в 19 видах спорта из 22, включенных в программу Паралимпийских игр в Токио.

Из-за санкций Спортивного арбитражного суда (СAS) российские атлеты будут выступать на Играх в Токио под аббревиатурой RPC (Russian Paralympic Committee) и под флагом с изображением паралимпийского символа «Агитос» с тремя языками пламени белого, красного и синего цветов.

Не так давно в России начали работать над подготовкой нескольких заявок на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Среди возможных городов — Казань и Петербург. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Собака.ru» поговорила с петербургскими паралимпийцами. В том разговоре поучаствовали четыре спортсмена, в том числе и нынешний атлет Евгений Борисов.