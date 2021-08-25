Первая медаль: петербуржец завоевал бронзу на Паралимпийских играх в Токио

Владимир Даниленко — мастер спорта международного класса, многократный чемпион и призер Чемпионатов России 2015-2021 годов, серебряный и бронзовый призер чемпионата Мира 2019 года, чемпион и серебряный призер чемпионата Европы 2020 года в Португалии. На XVI летних Играх в Токио он представляет Россию на дистанциях 50 м на спине, 100 м на спине и 200 м вольным стилем.

В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. В этом году в программу ПИ-2020 включены два новых вида спорта — бадминтон и тхэквондо. В Играх примут участие 242 российских спортсмена, из них 15 петербуржцев.

Не так давно в России начали работать над подготовкой нескольких заявок на проведение летней Олимпиады в 2036 году. Среди возможных городов — Казань и Петербург. Об этом сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Собака.ru» поговорила с петербургскими паралимпийцами. В том разговоре поучаствовали четыре спортсмена, в том числе и нынешний атлет, участник Игр, Евгений Борисов.