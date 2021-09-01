Петербуржец Андрей Калина выиграл золото Паралимпийских игр в Токио

Атлет Андрей Калина выиграл золото Паралимпийских игр в Токио на дистанции 200 м комплексным плаванием. Он преодолел дистанцию за 2 минуты 14,90 секунды. Спортсмен выступал в категории SM9 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата). Ранее на Играх в Токио Калина стал победителем на дистанции 100 м брассом.

Также отличился петербуржец Чермен Кобесов. Легкоатлет завоевал бронзу Паралимпиады в беге на 400 метров. Спортсмен показал собственный лучший результат в карьере: 50,44 секунды. Он выступал в категории Т37 (лица с поражением опорно-двигательного аппарата).

Сборная России завоевала 31 золотую, 20 серебряных и 36 бронзовых наград и занимает второе место в общем медальном зачете. Лидирует команда Китая (66-42-35).

Напомним, петербургский спортсмен Евгений Швецов завоевал серебряную медаль в соревнованиях по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата на Паралимпийских летних играх в Токио.

Ранее легкоатлет из Петербурга Артем Калашян выиграл бронзовую медаль в соревнованиях в беге на 100 метров. Калашян пробежал за 11,75 секунды.

В выходные легкоатлет Александр Костин завоевал бронзовую медаль на Играх в беге на 5000 метров. Также пловец Владимир Даниленко занял третью ступень пьедестала уже дважды. В этот раз за заплыв на 200 метров вольным стилем.

В Токио стартовали XVI летние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года. Будет разыграно 539 комплектов медалей по 22 видам спорта. Играх принимают участие 242 российских спортсмена, из них 15 петербуржцев.