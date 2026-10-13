Дикий эксклюзив! Каким будет новый сезон в Доме Радио? Рассказывает (со всеми спойлерами!) программный директор Евгений Маленчев

В 2027-м Дом Радио — резиденция уже разросшегося до целой экосистемы musicAeterna Теодора Курентзиса — вернется в отреставрированное историческое здание на Итальянской, 27. Но и в Доме Беггровых на Невском, где сейчас базируется проект, этой осенью и зимой будет множество событий. Это хореографическая премьера Анны Гусевой, лекции под кураторством Ляли Кандауровой, показ триумфатора Канн-2026, «Фьорда» Кристиана Мунджиу, бесплатная театральная лаборатория «Игры» от ученика Андрея Могучего Никиты Васильева и многое-многое другое.
Каким будет грядущий сезон в Доме Радио, Собака.ru рассказал новый программный директор, театральный режиссер (ученик Кузина, Рыжакова и Бутусова!) Евгений Маленчев. Скорее знакомьтесь!
ЧТО БУДЕТ В ДОМЕ РАДИО В НОВОМ СЕЗОНЕ: ОММАЖ УИЛСОНУ И КУРАТОРСТВО КАНДАУРОВОЙ
Давайте, как в музыке, начнем с сильной доли: что нового вы приготовили для Дома Радио как новый программный директор? Хотим все спойлеры, нюансы и хайлайты!
Сезон, который нас ждет, я называю переходным. Речь не только о программных решениях, но и о кульминации: возвращении в 2027-м Дома Радио на Итальянскую (проект в 2024-м временно переехал на Невский проспект, 62, в Дом Беггровых, в связи с реставрацией исторического здания на Итальянской, 27. — Прим.ред.). Важно: я говорю и о буквальном физическом возвращении, и о возвращении же к тем художественным целям, которые были заложены в момент, когда Дом Радио стал резиденцией musicAeterna. Передо мной сейчас стоит задача — сохранить то, что работает хорошо и соответствует изначальному видению, а также предложить идеи, которые станут естественным развитием концепции.
А если все же перейти к конкретике: какие ближайшие события ждем осенью?
Сотрудничество с проектом TheatreHD (они проводят кинопоказы нашумевших спектаклей со всего мира. — Прим.ред.). Мы договорились, что Дом Радио получает эксклюзивное право на показ всех музыкальных премьер в Петербурге. Не только проектов, связанных с musicAeterna, но и других.
TheatreHD транслирует балеты Матса Эка с Барышниковым, спектакли шекспировского театра «Глобус» и много кого еще. Речь и о зарубежных постановках?
Конечно. Например, недавняя премьера Зальцбургского фестиваля «Кармен» (дебют Асмик Григорян в титульной партии, дирижером выступил Теодор Курентзис. — Прим.ред.), одна из самых резонансных оперных постановок последних месяцев. И для нас ценно, что российская премьера киноверсии прошла в Доме Радио, а представил ее Ярослав Тимофеев (музыковед и клавишник группы Oqjav. — Прим.ред.). Наше сотрудничество с TheatreHD — возможность не только показать важнейшие события из музыкального мира, но и интегрировать их в нашу просветительскую программу, то есть настроить живой диалог с аудиторией. Потому что Дом Радио не просто кинозал — мы про сообщество и коммуникацию в первую очередь.
В октябре показали «Иоланту» Венской оперы, ее представил музыкальный критик Богдан Королёк. И вот сейчас ведем переговоры с TheatreHD о серии событий, посвященных режиссеру Роберту Уилсону. Человеку, который оказал огромное влияние на мировой театр и при этом имел самое прямое отношение к musicAeterna.
И к России.
Да, речь пойдет не только о совместных проектах с нашим художественным руководителем Теодором Курентзисом, но и в целом о значении Роберта Уилсона. Я бы хотел организовать в Доме Радио дискуссию, к которой подключатся и практики — оперные и театральные. Признаюсь: я всегда с интересом и вниманием следил за всем, что делает Уилсон. И для меня лично его идеи тоже очень значимы.
А кино-кино, а не театр в кино, тоже будете показывать?
Да, у нас продолжится кинопрограмма, с ноября ее начнет курировать Сергей Дёшин, кинокритик, основатель независимой прокатной компании Cineticle Films и программный директор кинокомпании К24. В конце октября покажем фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а в ноябре другие самые ожидаемые работы с разных киносмотров, в том числе российских. Кинопрограмма будет напрямую связана с просветительской: в этом сезоне ее собирает известнейший музыковед Ляля Кандаурова.
Занятие проекта Дома Радио «Пляс».
«ИГРЫ» С УЧЕНИКОМ МОГУЧЕГО И СПЕКТАКЛЬ С ТЕАТРОМ НАЦИЙ ПО ВОДОЛАЗКИНУ И ГОРБУНОВОЙ
Что еще среди осенних хайлайтов программы?
Из ближайшего — ноябрьская выставка «Электричество». Проект делает наша Лаборатория экспериментального звука. Это уникальная, не имеющая аналогов лаборатория, которой руководит Егор Ананко, композитор-резидент Дома Радио. Коллеги проводят экспериментальные концерты, изобретают новые инструменты, которые в том числе используются musicAeterna. А в перспективе — спойлер — Лаборатория станет Центром звука. Со своим лейблом, экспериментальными проектами и коллаборациями. Но трансформацию мы мыслим уже в контексте переезда на Итальянскую.
Что еще важно: к «Плясу» и «Распеву» (танцевальный и хоровой проекты, куда на сайте Дома Радио может записаться любой желающий. — Прим.ред.), очень важным для нас форматам, добавится еще один — «Игры». Это будет перформативная лаборатория под руководством Никиты Васильева, молодого режиссера и ученика Андрея Могучего. У нас есть идея, чтобы раз в год «Пляс», «Распев», «Игры» и наша Академия имени Антона Рубинштейна (просветительская инициатива musicAeterna для певцов с трехгодичной программой тренингов и мастер-классов, а также возможностью участвовать в проектах Теодора Курентзиса. — Прим.ред.) встречались и делали вместе большой перформанс. Можно сказать, что это будет такой театр горожан.
Евгений Водолазкин в съемке для Собака.ru.
Для вас самого как режиссера Дом Радио уже выступил как сайт-специфичная среда: вдохновил поставить что-то здесь?
Мне бы не хотелось, чтобы Дом Радио стал театром. Понятно, что мой театральный бэкграунд располагает к этому. Но Дом Радио — место, где соединяются разные виды искусств. Конечно, мы продолжим работу над театральным направлением, у нас появятся и сайт-специфичные, и иммерсивные спектакли в самых неожиданных локациях. И будем развивать авторские проекты композиторов-резидентов Дома Радио.
Пока, говоря именно о режиссерской практике, могу сказать, что работаю сейчас над запуском проекта в Калининграде и еще одним в Новом пространстве Театра Наций. Это будет спектакль под названием «Декалог». Он основан на десяти заповедях, а истории для него пишут шесть современных авторов. И мне бы хотелось, чтобы этот проект стал началом сотрудничества Театра Наций и Дома Радио.
Кто эти шесть современных авторов «Декалога»?
Это Евгений Водолазкин, Рагим Джафаров. Ася Володина, Алла Горбунова, Вера Богданова и Денис Осокин.
Много петербуржцев.
Да, какие-то удивительные совпадения. Может, и неслучайные, но это именно совпадения. А еще первые четыре заповеди посвящены отношениям человека с Богом, и по изначальному замыслу, который появился еще прошлой весной, лучше, чем музыка, мало что может раскрыть эту тему. Особенно, если это вокальная музыка.
А каких режиссеров вы бы хотели привлечь к театральному развитию Дома Радио?
Я бы хотел вновь сотрудничать с Борисом Павловичем, и не только в формате инклюзивных проектов, которые можно будет увидеть в афише октября и ноября (в рамках сотрудничества Дома Радио с театральной компанией «Разговоры»). Мы продолжим работать с Елизаветой Мороз. К нашей команде присоединяется уже упомянутый Никита Васильев. Мы обсуждаем спектакль по современной поэзии, цикл по древнегреческим трагедиям, экспериментальный кукольный театр.
Худрук musicAeterna Dance Анна Гусева в съемке для Собака.ru.
КОЛЛАБОРАЦИИ С ДОМОМ ТВОРЧЕСТВА ПЕРЕДЕЛКИНО И ЧТО БУДЕТ У MUSICAETERNA DANCE
Будете ли вы по-прежнему выступать гостевой площадкой для спектаклей? Вот как в Доме Радио изначально шел моноспектакль Лизы Боярской в режиссуре Аллы Дамскер «137. Сны о страсти и смерти»?
Да, но тут важно, что мы не хотим быть арендной площадкой. Всё, что происходит в Доме Радио, независимо от того, наши это проекты или партнерские, должно соответствовать тем ценностям, с которыми он ассоциируется. Но, конечно, мы открыты к сотрудничеству. Вот, например, недавно мы договорились с фестивалем Digital Rain, что станем одной из его площадок: в нашем хранилище на первом этаже можно было увидеть выставку-инсталляцию «Петербург за пределом» творческого объединения mader nort. Сейчас ведем переговоры с Домом творчества Переделкино — обсуждаем совместную резиденцию для литераторов и композиторов.
Про театр и коллаборации мы поговорили, а что с музыкой?
Музыкальную программу надо, наверное, разделить на несколько частей. Во-первых, есть камерные концерты солистов musicAeterna. Над этой программой работает Вангелино Курентзис, и она продолжит развиваться.
Вторая часть — встреча музыкальной и театральной программ Дома Радио. Речь о посвящениях (мультижанровые постановки, которые объединяют современную академическую музыку и саунд-арт с поэзией, драмой и хореографией; в репертуаре Дома Радио есть посвящения Цветаевой, Бодлеру, Голлю и Целану. — Прим.ред.). Мы хотим восстановить все посвящения, которые когда-то были сделаны, и регулярно их играть. Это очень сложная задача, но, на мой взгляд, необходимая. То есть, помимо создания новых посвящений, мы хотим, чтобы эти уже созданные проекты существовали в репертуарном режиме.
А что у танцевальной части Дома Радио, musicAeterna Dance, планируется?
Каждый месяц в афише Дома Радио можно увидеть проекты танцевальной труппы: в сентябре шел Lumen et Umbra, в октябре — «Землетрясение» Ю Стрёмгрена. А в ноябре всех нас ждет премьера — выпуск спектакля Анны Гусевой «Почему нет?». Это работа с танцовщиками musicAeterna Dance и приглашенными драматическими артистами.
Евгений Маленчев
РОУД-МУВИ: ЕВГЕНИЙ КАТАЕТСЯ С АНТОНОМ АДАСИНСКИМ ПО ПЕРМИ И ПОЛУЧАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ КУРИРОВАТЬ ПРОГРАММУ ДОМА РАДИО
Как вы оказались в Доме Радио и познакомились с Теодором Курентзисом? Вы ведь уже делали спектакль для Дягилевского фестиваля в 2023-м и арт-резиденцию в Перми в этом году.
В 2023-м познакомиться мы не успели. Да, я делал аудиоспектакль на Дягилевском фестивале «Персефона. До» — но он проходил на судостроительном заводе примерно в часе езды от Перми. Там, в этом спектакле на заводе, голос Игоря Стравинского встречался с голосом Адольфа Шапиро, и в интенсивности фестивальной жизни встретиться же с другими событиями было почти невозможно. А знакомство наше произошло весной этого года.
Уверены, это было максимально кинематографично.
Абсолютно. Представьте: апрель. Я в Ясной Поляне. Буквально в доме Льва Николаевича — работаю над спектаклем для фестиваля «Толстой». Раздается звонок. Меня спрашивают, могу ли я прилететь в Пермь. Отправляюсь этой же ночью. А утром мы уже оказываемся в одной машине с Антоном Адасинским. Мы оба не знаем, куда именно едем. Половину дня проводим в пути, изучая Пермский край. Успеваем, кстати, придумать несколько совместных проектов. Обращаем внимание на все вокруг: от дыма из трубы до домов, которые видим из окна машины (вдруг пригодится!). После этого путешествия мы встречаемся с Теодором и узнаём, что у нас с Антоном разные поводы для визита. У меня — арт-резиденция под названием «Остров» на Дягилевском фестивале. У него — спектакль «Чаща» вместе с Никитой Васильевым. Первый разговор про Дом Радио был уже намного позже, но почему-то я очень хорошо запомнил эту поездку и встречу. Подумал: как вообще важно в жизни быть готовым впустить непредсказуемость и разрешить себе шагнуть в неизвестность.
Вы пока ничего не ставили в Петербурге. Сложный вопрос: топ-3 спектаклей, которые нужно увидеть петербуржцам, чтобы понять, кто такой Евгений Маленчев как режиссер? И те, что еще можно посмотреть, и архивные.
Могу предложить такой сценарий. От Петербурга до Калининграда не так далеко. И это совершенно прекрасный маршрут. В Калининграде есть не только Балтийское море, которое наверняка знакомо всем, кто живет в Петербурге, но и драматический театр, с которым я продолжаю сотрудничать. Там в репертуаре шесть моих спектаклей. Из ближайшего: 17 октября можно увидеть «Чайку» (это особенный для меня спектакль), 23 октября «Грозу» (пять лет назад это была моя первая работа в Калининграде) и 24 октября «Собачье сердце» (премьера прошлого сезона). А тех, кому интересно путешествовать не на запад, а на восток, могу пригласить в Новосибирск – 11 и 12 ноября можно увидеть заснеженный «Фарго» в театре «Старый дом».
Юрий Бутусов
Еще петербуржцам точно будет важно, что вы учились в лаборатории Бутусова.
Да, мне повезло быть участником этой лаборатории. И вообще всегда везло с учителями. В Ярославле я учился у Александра Сергеевича Кузина, в школе-студии МХАТ — у Виктора Анатольевича Рыжакова, а потом несколько лет — у Юрия Николаевича Бутусова.
А что самого важного вы узнали у каждого из учителей? У Кузина, Рыжакова и Бутусова?
Много всего, в двух словах не расскажешь. Но если коротко, тегами, то пусть будет так: Александр Сергеевич Кузин — школа. Театр, конечно, не математика, но есть закономерности, навыки, разбор, композиция. Основы, которыми нужно владеть. Это станок, говоря балетным языком. Виктор Анатольевич — огромное количество практики и общения. Лаборатории, современная драматургия, человеческое в профессии и, как Виктор Анатольевич часто говорил, терпение и труд. Юрий Николаевич — конечно, в первую очередь, этюдный метод. Это когда спектакль сочиняется путем проб здесь и сейчас. Таким образом мы сделали несколько постановок, которые мир не увидел, к сожалению.
Какие это были спектакли?
У них не было названий, потому что мы не играли их для публики. Это были закрытые лаборатории. Например, по Шпаликову. Там содержательные вещи рождались. Или по Платонову. Но там шло плохо. Платонов невероятно сложный, ничего не получалось. И тогда Юрий Николаевич предложил нам гениальную идею: каждый должен сделать спектакль, используя узнаваемый стиль и приемы других режиссеров. Грубо говоря, скопировать язык, но не буквально. Там были пробы одного и того же рассказа Платонова в стиле Льва Додина, Римаса Туминаса, Романа Виктюка, Дмитрия Крымова и так далее. Пробы получились блестящие. А мне был назначен стиль самого Юрия Николаевича, и дальше можно не рассказывать. Понятное дело, что показывать Бутусову что-то в стиле Бутусова – задача безнадежная, заранее обреченная на провал. Но это была игра, и это было прекрасно. Сколько мы смеялись в тот день. Начинались лаборатории здесь, в Петербурге — в театре Ленсовета. Потом менялись города, это все было и остается важной частью моей жизни. Эти спектакли, которые никто не видел, это время, и, конечно, Юрий Николаевич.
И в финале. Немного пофантазируем — есть ли у вас проект мечты? Что бы вы лично хотели видеть в Доме Радио?
Концерт Тома Йорка. На Итальянской, 27, уже после реставрации в студии с небольшим количеством зрителей. Может быть, с записью и трансляцией.
Фото обложки: предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио
Фото Евгения Маленчева: Сергей Мисенко, предоставлено Собака.ru пресс-службой Дома Радио
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