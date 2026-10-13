Дикий эксклюзив! Каким будет новый сезон в Доме Радио? Рассказывает (со всеми спойлерами!) программный директор Евгений Маленчев

ЧТО БУДЕТ В ДОМЕ РАДИО В НОВОМ СЕЗОНЕ: ОММАЖ УИЛСОНУ И КУРАТОРСТВО КАНДАУРОВОЙ

Давайте, как в музыке, начнем с сильной доли: что нового вы приготовили для Дома Радио как новый программный директор? Хотим все спойлеры, нюансы и хайлайты!

Сезон, который нас ждет, я называю переходным. Речь не только о программных решениях, но и о кульминации: возвращении в 2027-м Дома Радио на Итальянскую (проект в 2024-м временно переехал на Невский проспект, 62, в Дом Беггровых, в связи с реставрацией исторического здания на Итальянской, 27. — Прим.ред.). Важно: я говорю и о буквальном физическом возвращении, и о возвращении же к тем художественным целям, которые были заложены в момент, когда Дом Радио стал резиденцией musicAeterna. Передо мной сейчас стоит задача — сохранить то, что работает хорошо и соответствует изначальному видению, а также предложить идеи, которые станут естественным развитием концепции.

А если все же перейти к конкретике: какие ближайшие события ждем осенью?

Сотрудничество с проектом TheatreHD (они проводят кинопоказы нашумевших спектаклей со всего мира. — Прим.ред.). Мы договорились, что Дом Радио получает эксклюзивное право на показ всех музыкальных премьер в Петербурге. Не только проектов, связанных с musicAeterna, но и других.

TheatreHD транслирует балеты Матса Эка с Барышниковым, спектакли шекспировского театра «Глобус» и много кого еще. Речь и о зарубежных постановках?

Конечно. Например, недавняя премьера Зальцбургского фестиваля «Кармен» (дебют Асмик Григорян в титульной партии, дирижером выступил Теодор Курентзис. — Прим.ред.), одна из самых резонансных оперных постановок последних месяцев. И для нас ценно, что российская премьера киноверсии прошла в Доме Радио, а представил ее Ярослав Тимофеев (музыковед и клавишник группы Oqjav. — Прим.ред.). Наше сотрудничество с TheatreHD — возможность не только показать важнейшие события из музыкального мира, но и интегрировать их в нашу просветительскую программу, то есть настроить живой диалог с аудиторией. Потому что Дом Радио не просто кинозал — мы про сообщество и коммуникацию в первую очередь.

В октябре показали «Иоланту» Венской оперы, ее представил музыкальный критик Богдан Королёк. И вот сейчас ведем переговоры с TheatreHD о серии событий, посвященных режиссеру Роберту Уилсону. Человеку, который оказал огромное влияние на мировой театр и при этом имел самое прямое отношение к musicAeterna.

И к России.

Да, речь пойдет не только о совместных проектах с нашим художественным руководителем Теодором Курентзисом, но и в целом о значении Роберта Уилсона. Я бы хотел организовать в Доме Радио дискуссию, к которой подключатся и практики — оперные и театральные. Признаюсь: я всегда с интересом и вниманием следил за всем, что делает Уилсон. И для меня лично его идеи тоже очень значимы.

А кино-кино, а не театр в кино, тоже будете показывать?

Да, у нас продолжится кинопрограмма, с ноября ее начнет курировать Сергей Дёшин, кинокритик, основатель независимой прокатной компании Cineticle Films и программный директор кинокомпании К24. В конце октября покажем фильм «Фьорд» Кристиана Мунджиу, получивший «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а в ноябре другие самые ожидаемые работы с разных киносмотров, в том числе российских. Кинопрограмма будет напрямую связана с просветительской: в этом сезоне ее собирает известнейший музыковед Ляля Кандаурова.