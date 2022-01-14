Замглавы МИД России признался в любви к Канье Уэсту и предложил наложить на его музыку тексты Оксимирона

О «мистере Йе» и Оксимироне:

Если рэп Оксимирона наложить на музыку мистера Йе, наверное, это было бы хорошо. Тексты Оксимирона поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон и изучать. Это большой талант.

Мне нравится просто его сложение слов и его ассоциативные ряды. Мне очень нравится то, как он осуществляет качественные скачки, как электрон в атоме прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, так вот и рэп Оксимирона, он такой.

А мистер Йе — он всегда экспериментировал с музыкой, с форсажем звука, с обработкой своего голоса. И хотелось бы кого-то другого, но не его спросить, как раньше говорилось, «что ты в свои годы сделал для хип-хопа», вот он сделал в свои годы очень много для хип-хопа.

Понимаете, и сейчас в его композициях слышится гармония, если убрать некоторые аспекты обработки современной, молодежной… Или он уже не считается для молодежи… Я не знаю! Вот просто если послушать отвлеченно мистера Уэста, то там есть некоторые вещи, которые можно и на балалайке хорошо сыграть, и на рояле, и на арфе, так что это интересно.