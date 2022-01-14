Замглавы МИД России признался в любви к Канье Уэсту и предложил наложить на его музыку тексты Оксимирона

Как мы его понимаем! Замглавы МИР России Сергей Рябков буквально признался в любви к Канье Уэсту в эфире программы «Специальный гость с Тиной Канделаки». Телеведущая попросила его выбрать между «мистером Йе» и Оксимироном, однако в формате «блица» отвечать Рябков не стал, попросив «побольше на эту тему». Публикуем его развернутый ответ.
Сергей Рябков
О «мистере Йе» и Оксимироне:
Если рэп Оксимирона наложить на музыку мистера Йе, наверное, это было бы хорошо. Тексты Оксимирона поразительны по своей глубине, их лучше слушать, на мой взгляд, убрав музыкальный фон и изучать. Это большой талант.
Мне нравится просто его сложение слов и его ассоциативные ряды. Мне очень нравится то, как он осуществляет качественные скачки, как электрон в атоме прыгает совершенно внезапно с одной орбиты на другую, так вот и рэп Оксимирона, он такой.
А мистер Йе — он всегда экспериментировал с музыкой, с форсажем звука, с обработкой своего голоса. И хотелось бы кого-то другого, но не его спросить, как раньше говорилось, «что ты в свои годы сделал для хип-хопа», вот он сделал в свои годы очень много для хип-хопа.
Понимаете, и сейчас в его композициях слышится гармония, если убрать некоторые аспекты обработки современной, молодежной… Или он уже не считается для молодежи… Я не знаю! Вот просто если послушать отвлеченно мистера Уэста, то там есть некоторые вещи, которые можно и на балалайке хорошо сыграть, и на рояле, и на арфе, так что это интересно.
Также Рябков высказался о Леди Гаге. «Я считаю, что она во всех отношениях уникальна — и как композитор, и как певица, и как актриса. И вот «A Star Is Born», на мой взгляд, один из лучших фильмов последнего времени. Как она перевоплощалась, как она играла жизнь вот этой девушки — это удивительно», — сказал он.
Если быть точными, не Канье Уэст, а просто Йе — называйте его теперь так. В октябре суд в Лос-Анджелесе одобрил смену имени рэпера. Музыкант отмечал, что его решение об изменении имени было принято «по личным причинам» — и не давал никаких дополнительных объяснений. Посмотрите также первый официальный клип к альбому Donda (более 2 часов и 32 трека!). В видео на песню «24» рэпер возносится к небесам, чтобы встретиться с покойной матерью — Дондой Уэст, которой и посвящен альбом.
Ранее стратегический помощник и советник Канье Уэста Амир Судан заявил о планах рэпера посетить Россию, чтобы провести в столице выступление хора Sunday Service и позвать на воскресную службу самого Владимира Путина. Однако позже пиар-агент музыканта Пьер Ружье опроверг заявление, назвав его «вымыслом этих русских людей».
Планы (или нет) Уэста также прокомментировали в Кремле. «Я не думаю, что администрация президента является визави исполнителя. Ни в плане богослужения, ни в плане организации его поездки», — заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Отвечая на вопрос о том, насколько он и президент относятся к рэперу, Песков добавил: «[знакомы] не столь глубоко, чтобы давать оценки».
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