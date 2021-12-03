Кто убил Мирона? Рецензия на остросоциальный альбом рефлексий Oxxxymiron «Красота и уродство»

Мирон Федоров сделал все за меня, объяснив, что представляет из себя «Красота и уродство», в вошедшем в него же треке «Рецензия»: «Некогда яркий новатор безнадежно застрял в 2010-х, […] это псевдоинтеллектуальный хип-хоп. […] Артист не обращал внимания на то, что игра давно не та, будто специально избегая сдвиг эпох». Признаться, до того, как сесть за свою рецензию, я планировала привести текст трека построчно — и на этом закончить. Иронично, в духе Оксимирона, который что в 2021 году, что в 2012-м «Песенкой Гремлина» насмехался над собой сам. А за одно и над всеми вокруг.

Обращаясь к «Рецензии», нельзя не согласиться с тем, что Оксимирон намерено закрывает глаза на то, «как поменяли звук Young Thug и Travis Scott». Но и ругать Мирона за несгибаемую приверженность своему классическому звучанию не стоит. В альбоме есть и «Партизанское радио» — максимально неоксимироновский, почти поп-трек о любви, напоминающий по звуку релизы Монатика или каждого второго американского лирик-рэпера. Это шаг вперед для человека, который 10 лет назад заявлял, что «в клубе на Малой Бронной блюет под Ивана Дорна».