Канье Уэст намерен приехать в Россию с концертом и позвать на него Владимира Путина

О планируемой Уэстом поездке в Москву рассказал в интервью Billboard стратегический помощник и советник рэпера Амир Судан. По его словам, Канье давно хотел посетить Россию и провести в столице выступление собственного хора Sunday Service. Главным гостем службы, по задумке Уэста, станет президент Владимир Путин. Их встреча может произойти в Crocus City Hall, вмещающем более 7 300 человек, или на арене в «Лужниках», где одновременно могут собраться более 81 тысячи слушателей.

Однако в Россию Уэст намерен приехать не одного концерта ради. По словам Судана, здесь рэпер планирует расширять свой бизнес. Канье собирается заключить сделку с предпринимателем и владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым. Кроме того, он хочет поработать с певцом Эмином Агаларовым.

В ноябре Уэст фактически сравнил себя с Путиным, назвавшись «Молодым Путиным» во время записи подкаста Drink Champs, сказав ведущим NORE и DJ EFN: «Я осознал, что я как Владимир [Путин], когда понял, что культура — это нефть. Культура — это энергия. Культура — это энергия, а я король культуры в последние 20 лет и продолжу быть им следующие 2000 лет». Рэпер, который открыто поддерживал Трампа во время его президентства, провел свою собственную кампанию в 2020 году, но так и не получил право на участие в выборах на пост главы США — тогда его поддержали только в 12 штатах.