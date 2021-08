Величайший музыкант, гениальный маркетолог или сын, потерявший мать: Каким Канье Уэст предстает на новом альбоме «Donda»?

Канье собирает на «Donda» всех своих соратников и бывших друзей, героев недавних скандалов и уже забытых злодеев. Читают гостевые куплеты или участвуют в записи Сайлина Джонсон, DaBaby, Francis and the Lights, Джей Зи, Мэрилин Мэнсон, Vory, Fivio Foreign, Playboi Carti, Lil Baby, The Weeknd, Baby Keem, Трэвис Скотт, Lil Durk, Lil Yachty, Rooga, Young Thug, Don Toliver, Ариана Гранде, Pusha T, Conway the Machine, KayCyy, Westside Gunn, Jay, Electronica, The LOX, Swizz Beatz, Крис Браун, Pop Smoke, Roddy Ricch, а также хор его сайд-проекта Sunday Service и двоюродный брат Уэста — Всемирно известный Тони Уильямс. Продюсером большинства треков выступил Майк Дин, который начинал сотрудничество с Уэстом еще со сведения альбомов «The College Dropout» и «Late Registration», впоследствии поработав над всеми его пластинками — за исключением госпел-альбома «Jesus Is King» 2019 года.