Величайший музыкант, гениальный маркетолог или сын, потерявший мать: Каким Канье Уэст предстает на новом альбоме «Donda»?

Донда Уэст скончалась 10 ноября 2007 года в возрасте 58 лет. Смерть наступила из-за проблем с сердцем, связанных с «различными послеоперационными факторами»: за день до этого ей была проведена липосакция и операция по уменьшению груди. Перед операцией Донда отказалась от прохождения медосмотра, на чем настаивал ее пластический хирург Андре Аболиан. Она обратилась к другому врачу, Джену Адамсу, который согласился на вмешательство без предварительного освидетельствования.

Для самого Канье остаться без матери означало «все равно, что потерять руку и ногу и пытаться пережить это». Рэпер винил себя в ее смерти: «Если б я не переехал в Лос-Анджелес, она была бы жива…» Смерть Донды Уэст положила начало изменениям, которые, вероятно, спасли множество жизней. В 2009 году губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер подписал так называемый «закон Донды Уэст», согласно которому пациенты, готовящиеся к пластическим операциям, обязаны проходить медицинское обследование.