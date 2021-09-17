Клип на песню «24» начинается кадрами одной из трех презентаций альбома Donda, которые Уэст проводил на протяжении августа. Под светом прожекторов он возносится к куполу стадиона и попадает на небеса, где встречается со своей покойной матерью. Ранее рэпер также использовал кадры из последней презентации, которая прошла 26 августа на стадионе Soldier Field в Чикаго — во время песни Come to Life он поджег себя внутри точной копии дома детства и заново «женился» на Ким Кардашьян.