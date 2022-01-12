Пиар-агент Канье Уэста назвал «вымыслом этих русских людей» заявление о приезде рэпера в Москву

«[Заявление о приезде Канье Уэста в Россию] полностью сфабриковано. Произведение вымысла или принятие желаемого за действительное этими русскими людьми», — заявил Ружье журналу Rolling Stone.

О планируемой Уэстом поездке в Москву рассказал в интервью Billboard стратегический помощник и советник рэпера Амир Судан. По его словам, Канье давно хотел посетить Россию, чтобы провести в столице выступление собственного хора Sunday Service и позвать на воскресную службу самого Владимира Путина.

Также Судан заявил, что в России Уэст планирует заключить сделку с предпринимателем и владельцем Crocus Group Аразом Агаларовым, а также хочет поработать с певцом Эмином Агаларовым.

Сам Канье никак не прокомментировал ситуацию. В свою очередь представитель Эмина Агаларова, публицист Роб Голдстоун заверил Rolling Stone, что переговоры действительно ведутся, но отказался от дальнейших комментариев.

Если быть точными, не Канье Уэст, а просто Йе — называйте его теперь так. В октябре суд в Лос-Анджелесе одобрил смену имени рэпера. Музыкант отмечал, что его решение об изменении имени было принято «по личным причинам» — и не давал никаких дополнительных объяснений. Посмотрите также первый официальный клип к альбому Donda (более 2 часов и 32 трека!). В видео на песню «24» рэпер возносится к небесам, чтобы встретиться с покойной матерью — Дондой Уэст, которой и посвящен альбом.