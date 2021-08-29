Канье Уэст выпустил альбом Donda

Альбом Donda открывается 52-секундной Donda Chant, в которой женский голос повторяет имя Донды — матери Канье Уэста, ушедшей из жизни в 2007 году. Ей и посвящен юбилейный, десятый сольный полноформатник рэпера.

Еще до своего выхода пластинка наделала немало шума. Изначально датой релиза ставили 23 июля, после чего сроки несколько раз сдвигались — в последний раз на 3 сентября, однако и тут Канье всех обошел, выпустив Donda раньше времени. Он трижды презентовывал альбом на на забитых под завязку стадионах в Атланте и Чикаго. Для последней презентации, которая прошла в ночь на 27 августа, рэпер построил точную копию своего дома детства, позвал постоять на его ступенях Мэрилина Мэнсона и даже заново женился (да!) на Ким Кардашьян.

Продолжительность альбома Donda 1 час 44 минуты — и это самый большой по продолжительности релиз музыканта. На гостевых треках появляются Jay-Z, Pop Smoke, Travis Scott, Young Thug, Playboi Carti, The LOX, The Weeknd, Lil Baby, DaBaby, Baby Keem, Marilyn Manson и многие другие.

«И ни одного мата. Походу, Иисус действительно спас Канье», — говорит об альбоме Donda Сэм, лицо радиостанции Studio 21, шеф-редактор Karmapolitan и один из главных рэп-просветителей страны. Музыкальный критик и журналист Даня Порнорэп называет новый лонгплей Уэста «Канье Малевича» — он вышел без обложки, на месте которой черный квадрат.