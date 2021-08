Канье Уэст подал документы на смену имени. Он хочет называть себя Йе

Сейчас рэпер готовится к уже третьей презентации своей новой пластинки. Альбом Donda, который станет десятым по счету, вновь представят 26 августа. Рэпер сооружает точную копию своего дома детства на стадионе Soldier Field в Чикаго. Мать рэпера Донда Уэст, которой и будет посвящен лонгплей, купила этот дом в 1980 году, здесь Канье провел детство. В 2004 году Донда продала недвижимость. В 2020-ом Уэст выкупил дом за 225 тысяч долларов и планировал восстановить его.

Юбилейный, десятый сольный альбом Канье Уэста Donda должен выйти 27 августа. Но мы не утверждаем: изначально датой релиза ставили 23 июля, после чего сроки несколько раз сдвигались. То, что уже можно послушать — совместная c The Weeknd и Lil Baby композиция Hurricane, а также отрывок трека No Child Left Behind, впервые представленный в рамках рекламы наушников Beats.