Канье Уэст подал документы на смену имени. Он хочет называть себя Йе

Рэпер Канье Уэст подал документы на смену имени. Он хочет, чтобы его называли просто Йе, и свое решение объясняет «личными причинами».
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Liam Goodner / Shutterstock.com
Документы о смене имени Канье Омари Уэст уже подал в суд Калифорнии. В документах Уэст пишет, что его решение было принято «по личным причинам» — и не дает никаких дополнительных объяснений. Чтобы рэпер стал просто Йе, без фамилии и отчества, судье необходимо подписать петицию.
О планах изменить свое имя Канье Уэст объявил еще в 2018 году, когда вышел одноименный альбом рэпера под названием Ye. В то время он объяснял свои планы тем, что Йе — не просто сокращение имени, а самое часто встречающееся слово в Библии, обозначающее «ты».
У Канье есть все шансы попрощаться со своим именем, полученным при рождении. Как отмечает издание TMZ, судьи в Калифорнии зачастую удовлетворяют подобные запросы. Если только нет оснований полагать, что человек меняет имя для совершения мошенничества.
Сейчас рэпер готовится к уже третьей презентации своей новой пластинки. Альбом Donda, который станет десятым по счету, вновь представят 26 августа. Рэпер сооружает точную копию своего дома детства на стадионе Soldier Field в Чикаго. Мать рэпера Донда Уэст, которой и будет посвящен лонгплей, купила этот дом в 1980 году, здесь Канье провел детство. В 2004 году Донда продала недвижимость. В 2020-ом Уэст выкупил дом за 225 тысяч долларов и планировал восстановить его.
Юбилейный, десятый сольный альбом Канье Уэста Donda должен выйти 27 августа. Но мы не утверждаем: изначально датой релиза ставили 23 июля, после чего сроки несколько раз сдвигались. То, что уже можно послушать — совместная c The Weeknd и Lil Baby композиция Hurricane, а также отрывок трека No Child Left Behind, впервые представленный в рамках рекламы наушников Beats.
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