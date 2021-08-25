Канье Уэст подал документы на смену имени. Он хочет называть себя Йе

Документы о смене имени Канье Омари Уэст уже подал в суд Калифорнии. В документах Уэст пишет, что его решение было принято «по личным причинам» — и не дает никаких дополнительных объяснений. Чтобы рэпер стал просто Йе, без фамилии и отчества, судье необходимо подписать петицию.

О планах изменить свое имя Канье Уэст объявил еще в 2018 году, когда вышел одноименный альбом рэпера под названием Ye. В то время он объяснял свои планы тем, что Йе — не просто сокращение имени, а самое часто встречающееся слово в Библии, обозначающее «ты».

У Канье есть все шансы попрощаться со своим именем, полученным при рождении. Как отмечает издание TMZ, судьи в Калифорнии зачастую удовлетворяют подобные запросы. Если только нет оснований полагать, что человек меняет имя для совершения мошенничества.