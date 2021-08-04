Как Билли Айлиш повзрослела на новом альбоме «Happier Than Ever» и стала воплощением «американской мечты» XXI века?

Первые синглы Айлиш просты и понятны таким же подросткам, как и она — вне зависимости от того, в какой стране они взрослеют. Достаточно спокойные и при этом меланхоличные, это песни, с которыми можно провести бессонную ночь. Нечто подобное мы слышали в подростковых драмах вроде сериалов «13 причин почему» или в «Эйфория» — над саудтреком к ней певица еще поработает позже (в 2020 году он выпустит трек под названием «Lo Vas A Olvidar»).

Песни Билли Айлиш пропитала американская культура и личная насмотренность. Она родилась в актерской семье: ее отец, Патрик О'Коннелл, снимался в эпизодических ролях, а мать, Мэгги Бэрд, играла в мыльной опере и занималась озвучкой. С ранних лет детям было разрешено делать то, что им интересно, родители поощряли их выражать себя через любые формы творчества. Айлиш впитала все окружающее и теперь имеет большой «словарный запас» — от аккуратных кантри-баллад в стиле Ланы день Рей до синкопированного хип-хопа и элетронно-танцпольных форм.