Как Билли Айлиш повзрослела на новом альбоме «Happier Than Ever» и стала воплощением «американской мечты» XXI века?

Работая над дебютным альбомом «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?», Айлиш находит свое звучание, которое позже принесет ей рекордное число статуэток «Грэмми». Она переходит от мечтательных среднетемповых баллад, исполненных в лучших традициях вокальной школы, на темную сторону. Здесь, в ее одухотворенной мрачности, вокал, вторя басам, местами перегружен, рычит, становится ленивым и, в конечном итоге, переходит на шепот в стиле ASMR.

Очарованная ночными кошмарами и сонным параличом, певица поет о том, что ей не нужны лекарства, рассказывает историю от лица того, кого обидела, признается, что все в ее жизни подчинено депрессии и называет саму себя «тем самым монстром под кроватью», который сам себе злейший враг. А еще дает, пожалуй, главный совет, который можно получить в жизни: «Все, что вы делаете или кто-то делает для вас, в один прекрасный день станет бессмысленным. Так зачем пытаться казаться тем, кем на самом деле не являешься?»