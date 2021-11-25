Почему альбом «30» Адель — самое искреннее и интимное, что когда-либо делала певица?

Я буду далеко не первой, кто скажет, что музыка — своего рода психотерапия. Есть вещи, которые трудно донести даже своему врачу — начнем с того, что надо хотя бы собраться с силами, чтобы в эту терапию прийти. Ты просто закрываешь себя в четырех стенах с инструментом и микрофоном, иногда даже его не надо, и начинаешь сочинять — слова и музыка сами льются из тебя рекой. Это процесс очищения, он естественный, природный — как первый крик ребенка и усыпляющее пение матери, гром перед молнией и дождливая осень перед сухой зимой. Я знаю об этом не понаслышке, когда сама изливала душу в приложение GarageBand после тяжелого расставания.

Все свои альбомы британская певица Адель именует в честь возраста, в котором она приступала к работе над материалом. Дебютный «19» вышел в 2008 году. Это был так называемый «голубоглазый соул» — термин появился еще в 1960-х, когда ритм-н-блюз и соул начали исполнять не только афроамериканцы. На «19», а позже и на последующих пластинках, можно было услышать ту школу, которую прошла Адель — тремя годами ранее певица окончила BRIT School, как в свое время Эми Уайнхаус, Кэти Мелуа, Леона Льюис и Кейт Нэш. Спокойный, выверенный, почти фолковый дебют покорил критиков и ценителей соул-возрождения.