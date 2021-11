Почему альбом «30» Адель — самое искреннее и интимное, что когда-либо делала певица?

В открывающей «30» композиции «Strangers By Nature» Адель возлагает «цветы на кладбище своего собственного сердца» — и отдает дань уважения Джуди Гарланд, сочиняя ее под впечатлением от фильма «Джуди» с Рене Зельвегер. В «Easy On Me», знаменующей возвращение после шестилетнего перерыва, рассказывает о тяжелом детстве, потерянном браке, извлеченных уроках — и реконструирует события в черно-белом клипе от Ксавье Долана. На «Cry Your Heart Out» Адель маскирует депрессию под поп-песню в стиле Motown: «Нужно выплакать свое сердце, это очистит твое лицо». Песней «Oh My God» показывает, что, несмотря на внутренние конфликты, никогда не поздно вновь взять контроль над собственной жизнью: «Я лучше буду дураком, чем брошу себя. Мне не нужно объяснять, я взрослая женщина и делаю то, что хочу делать».