Это «Наука»: Как группа «Кровосток» почти два десятилетия помогает нам спать спокойно?

Бандиты на первых альбомах «Кровосток» начинали с малого зла — отомстить за кражу бойцовских перчаток — и заканчивали с простреленными головами. Их прижимали к стене за гаражами, они отвечали «кость в кость, так повелось». У них всегда были «нервы не в *** [вагину], но кто обещал быть буддийским монахом». Они любили девочек (они приятнее депутатов) — на них, как на братву, надо тратить «дорогое без сожаления», и ненавидели, когда те не дают. Они занимались грязным сексом, испытывали черную ревность, употребляли наркотики, приобретали наркотики, сбывали наркотики (Это художественный образ, повторять за героями треков настоятельно не советуем — Прим.ред.) и избавлялись от тех, кто просил пояснить за «товар-деньги, мальчишки, деньги-товар».

Жесть на первых альбомах «Кровосток» — это «перемещаться без белья плацкартами», «лысая хрень на трениках, неандерталы с окраин», «по утряне алкоголь с техничкой», «жрать мясные консервы», «свадьба, сноха, свекровь, золовка, тесть тупой» и «менты-мусора». На первых альбомах «Кровосток» срывался с петель — и летел во тьму улиц внутренний зверь. Теперь «Шило, Фельдеман и Фантомас» читают про внутренних детей, но от перемены слагаемых сумма не меняется: дети, спору нет, «лучшие на этом свете», но то еще говно.