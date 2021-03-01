Почему «бордерлайн» действительно разделил всех — рецензия на новый альбом Земфиры

Земфира умеет убеждать, даже если приступаешь к прослушиванию ее новых песен, заведомо ничего нового от них не ожидая. Она делает это за счет тембра голоса, присущей только ей манеры исполнения. На «бордерлайне» певица одновременно добавляет почти панковые интонации и становится мягче — и на этом контрасте гнет свою линию, рассказывает историю.

Ты понимаешь, что очень личная «жди меня» была написана в один момент в порыве чувств — еще до того, как прочитаешь авторский комментарий к песне. Земфира использует повторы, которые тянутся нитью через всю канву альбома и убеждают еще сильнее — «я же кто-то другой, другого цвета даже» в припеве к «маме» или «абьюз, абьюз, абьюз, абьюз, абьюз» в припеве к одноименной.

Лирически и тематически на «бордерлайне» некоторые композиции обретают для слушателя новые, навязанные пандемией смыслы: «Закончится дождь, закончится грипп и кто-то умрет», как в песне «пальто» или «Жди меня, я когда-нибудь выйду из комнаты» как в «жди меня».

«остин» — это уже та стадия одиночества, когда ты предпринимаешь последние попытки его прекратить: «Чувствую себя скверно, все время хочу напиться. […] Всегда на грани, все время боюсь сорваться и лопнуть от злости, спаси меня Остин, забери меня Остин». А используя «новое слово в нашем языке» «Абъюз», в авторском изложении он должен быть с твердым знаком вместо мягкого, Земфира пытается осознать это «мощное понятие». Запоздало, но пытается.