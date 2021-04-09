«Свистки и бумажки»: Как Скриптонит на новом альбоме доказывает, что никому ничего не должен

Дилогия рефлексии — «Уроборос: Улица 36 и Зеркала»

К 2017 году русскоязычный хип-хоп становится народным жанром — чарты наполняются самобытными артистами вперемешку с модными трэперами, а пацаны из каждого подъезда хотят кроссовки Air Force 1. До перенасыщенности и однообразия последнего времени еще далеко, но крупные игроки уже тогда чувствовали усталость — и Скриптонит в их числе. Выбравшись из нищеты, артисты поняли, что и на олимпе довольно мрачно — любой уважающий себя рэпер после нескольких лет творческого пика обязан выпустить альбом о депрессии. Оказалось, что деньги и запрещенные вещества не лечат боль, приобретенную еще на улицах родных провинциальных городов.

После успеха «ДСНЯ» у Скриптонита появляется опыт жизни при славе и гонорарах. Он дает интервью Дудю, его рада видеть богема, журнал GQ называет его «Открытием года» (но он на церемонию не приходит). Для Адиля становятся возможным любые творческие эксперименты, он периодически делает анонсы новых альбомов, но те все никак не складываются. Всех своих подающих надежды друзей-артистов из Казахстана он тоже перевозит в Москву, где снял снимает для них дом.

Через два года после дебютной пластинки рэпер по-настоящему устает, а конца рефлексии все нет. Срок жизни рэпера в творчестве — около пяти лет, в течение которых он находится на пике таланта и славы. После есть несколько путей: умереть от передозировки; открыть студию или продюсерский центр; исписаться и отойти на второй план; стать культовым и перестать париться. Здоровье Скриптонита, несмотря на годы тусовок, не подвело, первый лейбл Zorski он уже открыл, желание обойти себя самого не давало исписаться, а быть культовым артистом оказалось скучно.

Успокоившись, Адиль решает подвести итоги пути из грязи в князи. В декабре 2017-го он выпускает альбом «Уроборос». Тот состоит из двух частей: «Улица 36» и «Зеркала». В сумме — 21 трек, которые можно долго обсуждать и искать скрытые смыслы, но их тут нет. Первая часть — социальщина о выживании в Павлодаре, вторая — обратная сторона славы и красивой жизни. Обе «раскачают» любую тачку, а трек «Положение» с «Улицы 36» стал саундтреком для пьяных звонков бывшим по всей России и СНГ. Но фанаты и любители хип-хопа ждут вау-эффекта, но не дожидаются — Скриптонит оставляет муки творческого поиска, отпускает вожжи загнанной лошади своего таланта и шагает в новый этап без груза на сердце, положив «*** [член] из денег на их мнение».

Пожалуй, главным треком дилогии можно назвать «Сливочное масло» — квинтэссенцию детского опыта Скриптонита. Это песня не об эфемерном трэперском понятии «выбраться с улицы», чтобы потом купить пуховик Moncler, — ее поймут те, кто встречался с реальной нищетой. Адиль, будучи ребенком, мечтал о сливочном масле, ведь оно было дорогим и недоступным.

После «Уробороса» Скриптонит заявляет, что перестает делать рэп в ближайшие годы. «Он как формат для меня себя изжил. Мне нечего сказать, я не хочу лить воду в куплете на 16 строк, потому что так обязывают какие-то каноны. У меня другой мусор в голове сейчас — и органично он смотрится в другом исполнении, на другую музыку. С рэпом все, ***** [конец], я думаю». Фанаты решили, — ушла эпоха, но, как говорится, не плюй в колодец.