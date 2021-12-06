«Северное сияние» Грибоедова и светящиеся ели над Мойкой: посмотрите, как украсят реки и каналы Петербурга к Новому году

Как украсят водные артерии Петербурга к Новому году? Показываем на примере канала Грибоедова, набережной реки Мойки и Крюкова канала.
Над каналом Грибоедова будет парить «северное сияние». От Банковского моста до Конюшенной площади канал будут подсвечивать светодиодные кластеры, позволяющие создавать различные световые эффекты. Как обещают в Смольном, «добавит романтики новогоднему променаду по набережной канала огромное световое сердце на Итальянском мосту».
Реку Мойку от Невского проспекта до Певчего моста, а также Крюков канал — от моста Декабристов до Торгового моста — украсят светодиодные ели. Их прикрепили прямо ко дну в акватории, благодаря чему они буквально «парят» в воздухе. Дополняют картинку, пропитанную духом Нового года, гирлянды на ограждениях набережных и световая композиция на Певческом мосту.
На Дворцовой площади установят гигантский торшер и целую телестудию. В непосредственной близости к главной ели Петербурга установят литературную фотозону, созданную художниками «Петербургского дневника». Здесь каждый желающий не только сможет сделать новогоднее селфи на фоне гигантского торшера, но и отправить праздничные открытки в любую точку мира и обменять книги.
2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Главными точками притяжения в преддверии Нового года станут Дворцовая площадь, где вновь установят живую ель (уже к 20 декабря!), Манежная площадь с Рождественской ярмаркой и Конюшенная площадь, в центре которой появится открытый каток.
Зимние каникулы в Петербурге пройдут с менее строгими ограничениями по коронавирусу, чем осенние — когда на период с 30 октября по 7 ноября в городе был установлен локдаун. Новые ограничения в Петербурге перед Новым годом вводить не планируют — но только в том случае, если от коронавируса привьются достаточное число петербуржцев.
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