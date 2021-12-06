«Северное сияние» Грибоедова и светящиеся ели над Мойкой: посмотрите, как украсят реки и каналы Петербурга к Новому году

Зимние каникулы в Петербурге пройдут с менее строгими ограничениями по коронавирусу, чем осенние — когда на период с 30 октября по 7 ноября в городе был установлен локдаун. Новые ограничения в Петербурге перед Новым годом вводить не планируют — но только в том случае, если от коронавируса привьются достаточное число петербуржцев.