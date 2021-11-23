Будет ли салют на Новый год в Петербурге? В Смольном рассказали о программе празднования

Главными точками притяжения в преддверии Нового года станут Дворцовая площадь, где вновь установят живую ель, Манежная площадь с Рождественской ярмаркой и Конюшенная площадь, в центре которой появится открытый каток. Он откроется 25 декабря и проработает до 16 января.

Решение о новогоднем фейерверке пока не принято. По словам временно исполняющего обязанности главы Комитета по культуре Петербурга Федора Болтина, салют будет только в том случае, если позволит эпидемическая ситуация, а также удастся получить разрешение «соответствующих служб».

Всего общегородской план мероприятий к Новому году включает более 500 событий — их проведут как очно, так и в онлайн-формате. С 29 декабря и по 9 января «Праздник Новогодней елки» для обучающихся 1-4 классов пройдет в формате телевизионного спектакля «Снегурочка». В новогоднюю ночь на телеканале «Санкт-Петербург» состоится трансляция праздничной программы с участием популярных артистов.

Кроме того, в период новогодних каникул, с 4 и по 7 января, в парке «Остров фортов» в Кронштадте пройдет фестиваль «Морская зимняя сказка». Зрителей ждут арт-инсталяции, фотозоны, уличные спектакли с акробатами и жонглёрами, новогодняя ель с уникальными украшениями и всепогодная горка для катаний.

2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Зимние каникулы в Петербурге пройдут с менее строгими ограничениями по коронавирусу, чем осенние — когда на период с 30 октября по 7 ноября в городе был установлен локдаун. Новые ограничения в Петербурге перед Новым годом вводить не планируют — но только в том случае, если от коронавируса привьются достаточное число петербуржцев.