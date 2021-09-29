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Живая или искусственная: в Петербурге выбирают новогоднюю ель для Дворцовой площади

В Петербурге стартовало голосование, в котором горожанам предстоит решить, какая ель украсит Дворцовую площадь на Новый год. Выборы продлятся до 1 октября.

Фото: Shutterstock.com

 

Проголосовать можно тремя способами: в социальной сети ВКонтакте, на сайте газеты «Петербургский дневник» или по телефону +7 (812) 346-46-92. Об этом рассказали в пресс-службе комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Напомним, что с 2013 года на Дворцовой площади возводили искусственное дерево. Но в прошлом году петербуржцы изменили свое мнение и захотели, чтобы была живая ель. Тогда привезли 25-метровую зеленую красавицу и украсили ее в ретро-стиле с использованием игрушек ручной работы. После из дерева изготовили настенные часы, которые получили в подарок детские социальные учреждения Петербурга.

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