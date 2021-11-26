Когда на Дворцовой площади начнут устанавливать и украшать новогоднюю ель? Рассказали в Смольном

Уже в начале декабря в Петербург приедет главная новогодняя ель. Дерево уже выбрано. Рассказываем, когда красавицу установят на Дворцовой площади и начнут украшать.
Ель, которую установят на Дворцовой площади в этом году, нашли в в Приозерском районе Ленинградской области — неподалеку от трассы «Сортавала». Дерево выбрано по тем же характеристикам, что и в прошлом году — не менее 30 метров в высоту, с прямым стволом и достаточным количеством веток, а также возможность с легкостью вывезти из леса, не повреждая при этом другие деревья.
Как рассказал директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков, новогоднюю ель планируется привезти в Петербург в первых числах декабря. Точная дата еще не выбрана — многое будет зависеть от погодных условий и различных согласований. Украшать дерево будут до 19 ноября — согласно договору, к 20 декабря она уже должна быть в полной готовности к празднику.
Украшения для елки остались неизменными с прошлого года, новогодняя красавица предстанет в ретро-стиле. Как это делали в 50-60-х годах прошлого века — дерево украсят серпантином, лампочками, флажками, шарами, домиками, снеговиками, конфетами, щелкунчиками и другими игрушками. Макушку ели увенчает пятиконечная звезда.
В этом году планируется расширить композицию рядом с главной елью. В прошлом году у подножия дерева стояли еще около 25 маленьких елей, в этом планируют поставить более 40. Спиливаться они будут в тех местах, где лесхозом уже запланирована их вырубка из-за расположения возле газовых трасс или высоковольтных проводов. Всего по городу, помимо настоящих елей на Дворцовой, Петербург украсят 67 искусственных.
2022 год пройдет под эгидой 350-летия Петра I. Поэтому в концепции единого оформления Петербурга к Новому году сочетаются символизм европейского Рождества и имперского стиля петровского периода, отсылающего к первым городским дворцам и ангелу на шпиле Петропавловской крепости. Главными точками притяжения в преддверии Нового года станут Дворцовая площадь, где вновь установят живую ель, Манежная площадь с Рождественской ярмаркой и Конюшенная площадь, в центре которой появится открытый каток.
Зимние каникулы в Петербурге пройдут с менее строгими ограничениями по коронавирусу, чем осенние — когда на период с 30 октября по 7 ноября в городе был установлен локдаун. Новые ограничения в Петербурге перед Новым годом вводить не планируют — но только в том случае, если от коронавируса привьются достаточное число петербуржцев.
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