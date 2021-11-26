Когда на Дворцовой площади начнут устанавливать и украшать новогоднюю ель? Рассказали в Смольном

Ель, которую установят на Дворцовой площади в этом году, нашли в в Приозерском районе Ленинградской области — неподалеку от трассы «Сортавала». Дерево выбрано по тем же характеристикам, что и в прошлом году — не менее 30 метров в высоту, с прямым стволом и достаточным количеством веток, а также возможность с легкостью вывезти из леса, не повреждая при этом другие деревья.

Как рассказал директор городского центра рекламы и праздничного оформления Андрей Чистяков, новогоднюю ель планируется привезти в Петербург в первых числах декабря. Точная дата еще не выбрана — многое будет зависеть от погодных условий и различных согласований. Украшать дерево будут до 19 ноября — согласно договору, к 20 декабря она уже должна быть в полной готовности к празднику.

Украшения для елки остались неизменными с прошлого года, новогодняя красавица предстанет в ретро-стиле. Как это делали в 50-60-х годах прошлого века — дерево украсят серпантином, лампочками, флажками, шарами, домиками, снеговиками, конфетами, щелкунчиками и другими игрушками. Макушку ели увенчает пятиконечная звезда.