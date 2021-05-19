Певица Манижа вышла в финал «Евровидения»

В 2021 году на «Евровидении» Россию представляет певица Манижа с песней Russian Woman («Русская женщина»). Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания, в то время как общественники попросили Следственный комитет проверить песню из-за «противоправных высказываний».

О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом песню Манижи Russian Woman для «Евровидения». По ее мнению, то, что именно Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе, «очень странно, мягко говоря». В свою очередь министр культуры России Ольга Любимова считает, что «Евровидение» к культуре никакого отношения не имеет, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — что «там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц».