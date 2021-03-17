«Министерство культуры не должно принимать участия в "Евровидении". Я вообще не считаю, что качество этого конкурса заставляет беспокоиться нас и тем более профильный комитет [Госдумы], который занимается культурой. Он вообще к культуре никакого отношения не имеет изначально и не имел никогда, даже в 60-е [годы]. Очень средний конкурс, совершенно не востребованный даже в Европе. Мы просто очень серьезно и амбициозно относимся к участию во всем и к победе», — приводит ТАСС слова Любимовой.

Министр также призналась, что не следила за отбором представителя России на конкурсе. «Я дома бываю очень поздно и не могу даже с уверенностью сказать, что знаю результаты "Евровидения"», — заключила она.

Напомним, в 2020 году петербургская рейв-группа Little Big должна была представить Россию на «Евровидении», однако проведение мероприятия было перенесено из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, музыкантам все-таки удалось неофициально победить. Клип на песню Uno посмотрели более 188 миллионов раз — и видео стало самым просматриваемым в истории конкурса.

Позже стало известно, что Little Big отказались от участия и в 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания. О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.