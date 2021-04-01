«Там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц»: Дмитрий Песков — о «Евровидении»

«Речь идет все-таки о таком конкурсе шоу-бизнеса, где, знаете, там разные образы представлены — там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц и так далее. Поэтому мы не считаем это в целом нашей заботой и предметом для нашего внимания», — высказал свое мнение о международном песенном конкурсе «Евровидение» Дмитрий Песков.

По словам Пескова, выбор россиян — певицу Манижу, которая представит страну на конкурсе в этом году, в Кремле «не считают возможным как-то комментировать». «Выбор в данном случае осуществляется, насколько нам известно, зрителями, и этим занимается один из российских телеканалов — «Первый канал». Поэтому мы не считаем возможным как-то это комментировать и как-то в это вмешиваться», — добавил он.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом песню Манижи Russian Woman для «Евровидения». По ее мнению, то, что именно Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе, «очень странно, мягко говоря». В свою очередь министр культуры России Ольга Любимова считает, что «Евровидение» к культуре никакого отношения не имеет.

В 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания, в то время как общественники попросили Следственный комитет проверить песню из-за «противоправных высказываний». О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.