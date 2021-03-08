Певица Манижа будет представлять Россию на «Евровидении»-2021

«Для меня участие в Евровидении — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей», — рассказала певица. Среди претендентов также были группа Therr Maitz с песней «Future is bright» и дуэт #2Маши, исполнявший композицию «Bitter words».

Песня Манижи посвящена трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России — она проделала путь от «крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос».