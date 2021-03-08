Певица Манижа будет представлять Россию на «Евровидении»-2021

В 2021 году на «Евровидении»-2021 Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая.
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Фото: пресс-служба "Первого канала"
«Для меня участие в Евровидении — это великая возможность поговорить с миром о том, что для меня действительно важно. Я таджичка, но Россия приняла и вырастила меня. Я хотела бы, чтобы мир увидел нашу страну такой, какой ее знаю я: щедрой, открытой, яркой, ни на что не похожей», — рассказала певица. Среди претендентов также были группа Therr Maitz с песней «Future is bright» и дуэт #2Маши, исполнявший композицию «Bitter words».
Песня Манижи посвящена трансформации самоощущения женщины за последние несколько столетий в России — она проделала путь от «крестьянской избы до права избирать и быть избранной (одной из первых в мире), от фабричных цехов до полетов в космос».
Напомним, в 2020 году петербургская фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big должна была выступить от России на международном конкурсе эстрадной песни «Евровидение». В ночь на 13 марта Little Big презентовали песню UNO, с которой должны были представить Россию на «Евровидении»-2020. В этот же день в Сети появилась петиция с просьбой взять танцора Дмитрия Красилова в качестве участника на международный песенный конкурс.
Однако «Евровидение»-2020 отменили из-за всемирной пандемии коронавируса COVID-19. Посмотрите, как на это отреагировал фронтмен Little Big Илья Прусикин.
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