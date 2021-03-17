В «расследовании» Манижа играет роль ведущей программы «Ваша представительница», «в которой ваша представительница расскажет вам, кто такая ваша представительница в вашем представлении». Гость программы — «эксперт в области макроскопической анатомии и ипотечного рефинансирования Вениамин Александрович». Разбираясь в вопросе «кто такая Манижа» он выяснил, что «она вообще не человек», а соль.

В завершении «расследования», озвучил которое Кураж-Бамбей, показан тизер продолжения — зрителям обещают рассказать, «сколько Манижа заплатила группе Little Big, чтобы те отказались от поездки на "Евровидение"».

В 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.