Следственный комитет попросили проверить песню Манижи Russian Woman, с которой певица представит Россию на конкурсе «Евровидение». Общественники заявляют, что в тексте содержатся «противоправные высказывания».
Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко, общественная организация, чье название не приводится, попросила проверить слова из песни Манижи «на возможные противоправные высказывания». По ее словам, обращение рассмотрят в установленном законом порядке.
Как отмечает агенство, ранее на песню Russian Woman в Следственный комитет пожаловалась редакция «Ветеранских вестей». На сайте издания опубликовано обращение к главе СК Александру Бастрыкину, в котором утверждается, что сценический номер Манижи для «Евровидения» «направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».
В 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания. О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.
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