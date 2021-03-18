Как пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Следственного комитета Светлану Петренко, общественная организация, чье название не приводится, попросила проверить слова из песни Манижи «на возможные противоправные высказывания». По ее словам, обращение рассмотрят в установленном законом порядке.

Как отмечает агенство, ранее на песню Russian Woman в Следственный комитет пожаловалась редакция «Ветеранских вестей». На сайте издания опубликовано обращение к главе СК Александру Бастрыкину, в котором утверждается, что сценический номер Манижи для «Евровидения» «направлен на грубое оскорбление и унижение человеческого достоинства русских женщин по признаку отношения к национальности».