Манижа едет от России на «Евровидение» — это вызвало волну ксенофобии в соцсетях. Сейчас всплеск расизма?

Какой уровень ксенофобии в современной России?

Бытовой расизм всегда существовал: и в советское время, и уже после развала СССР. На днях «Левада-центр» опубликовал опрос, в котором россиян спрашивали о главных проблемах страны. 15% считают, что серьезная проблема — это наплыв мигрантов. Это средний показатель: он выше, чем в середине 2000-х, но ниже максимума, который пришелся на 2013-й год — тогда состоялись выборы мэра в Москве, и все политики от левых до правых говорили о плохих мигрантах. Во время смены власти в Украине ксенофобия резко упала, потому что все публично демонстрируемые эмоции сосредоточились на этом вопросе.

Ксенофобия всегда есть, но в связи с политическими или общественными событиями ее уровень может меняться. Нельзя говорить, что мы идем по линейному пути роста или снижения уровня расизма. Скорее речь идет о регулярных всплесках и спадах — эдакой «пиле». В 2013 году на конкурсе «Мисс Россия» победила уроженка Казахстана Эльмира Абдразакова — и это вызвало похожий поток ненависти в соцсетях. Так что в происходящем сейчас нет чего-то уникального.

Стоит сказать, что в случае с Манижей ксенофобия совместилась с антифеминизмом и гомофобией — русские националисты обвинили ее не только в том, что она таджичка и мигрантка, но и в том, что она феминистка и поддерживает ЛГБТ-сообщество. Здесь разные фобии приумножили друг друга.