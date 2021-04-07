«Если чуть-чуть посмотреть, можно испугаться»: председатель ЗакСа Макаров — о песне Манижи Russian Woman для «Евровидения»

«Абсолютно искренне хочу вам сказать: где шоу бизнес, где Евровидение, а где полковник? Для меня это другая планета. Но что касается текста песни, вы сами его читали? Если чуть-чуть посмотреть, можно испугаться, перейти к бурному помешательству: я в этом тексте ничего не понял», — приводит «Ротонда» слова Макарова.

В 2021 году на «Евровидении» Россию будет представлять певица Манижа с песней «Русская женщина». Музыкальный конкурс пройдет в Роттердаме с 18 по 22 мая. Эта новость вызвала волну ксенофобии в соцсетях: Манижа родилась в Таджикистане, но в раннем детстве с семьей переехала в Москву. Певица даже выпустила «расследование» о себе в ответ на ксенофобные высказывания. О том, действительно ли сейчас наблюдается всплеск расизма в стране и с чем связано недовольство людей, «Собака.ru» спросила у профессора факультета антропологии Европейского университета в Санкт-Петербурге Сергея Абашина.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала бредом песню Манижи Russian Woman для «Евровидения». По ее мнению, то, что именно Манижа представит Россию на международном песенном конкурсе, «очень странно, мягко говоря». В свою очередь министр культуры России Ольга Любимова считает, что «Евровидение» к культуре никакого отношения не имеет, а пресс-секретарь президента Дмитрий Песков — что «там выступают бородатые женщины, певцы и певицы в нарядах куриц».

В настоящий момент Следственный комитет проводит проверку песни Манижи Russian Woman. Следователи занялись этим после обращения организации «Ветеранские вести» — общественники заявили, что в тексте содержатся «противоправные высказывания».