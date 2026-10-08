Гаспар Ноэ снялся в российском фильме «Видеопрокат» с Александром Башировым и Верой Енгалычевой

Французский режиссер Гаспар Ноэ сыграл автора таинственной видеозаписи в фильме «Видеопрокат», который показали 7 октября на фестивале «Маяк» в Геленджике. Также в актерский состав вошли Александр Баширов («Хрусталев, машину!», «Страна ОЗ»), Алексей Подольский (Киберстранник из «Шапито-шоу» и главный герой «Пыли» Сергея Лобана!), Вера Енгалычева («Фейерверки днем», «Лермонтов») и Ефим Белосорочка («Два холма»). В кадре появляется портрет рэпера Хаски — по сюжету это Леша, старший брат главного героя.

«Видеопрокат» — ностальгическая картина в сеттинге начала нулевых. По сюжету одинокий девятиклассник Рома и старшеклассница-оторва Полина пытаются разгадать тайну кассеты под номером семь, взятой в местном прокате. Из-за кассетной записи исчезают люди — именно режиссера этого мистического видео в фильме сыграл Ноэ.

Автором «Видеопроката» стал Никита Троценко, сын миллиардера Романа Троценко и основательницы ЦСИ «Винзавод» Софьи Троценко. Режиссер учился в Школе искусств Тиш Нью-Йоркского университета, а после — в мастерской Сергея Соловьева во ВГИКе. В августе у Никиты родилась общая дочь с актрисой, героиней обложки Собака.ru Ариной Шевцовой (сыграла одну из главных ролей в дебютном фильме Александра Горчилина «Кислота»!).

В 2024 году короткометражный фильм Никиты Троценко «Мусор» получил приз за лучшую режиссуру на фестивале «Короче». Кастинг-директор «Видеопроката» показала «Мусор» Гаспару Ноэ, и после этого он согласился на роль.

Французский режиссер появляется в фильме на несколько секунд. В кадре его душит кинопленками герой Александра Баширова.

Ждем «Видеопрокат» в кинопрокате — дату премьеры объявят позже.

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