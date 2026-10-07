Военная драма «Голем» с Ксенией Раппопорт, Петром Скворцовым и Полиной Гухман выйдет в прокат зимой

Стали известны сроки выхода военной драмы Александра Котта «Голем». Новый фильм автора «Брестской крепости» выпустят в прокат зимой. Главные роли исполнили Петр Скворцов, Полина Гухман и Ксения Раппопорт.

По сюжету деревенский дурачок Жихарь (Петр Скворцов) живет в халупе с больной матерью (Ксения Раппопорт). Его соседи — еврейская семья местного кузнеца Менделя, и парень тайно влюблен в его младшую дочь Соню (Полина Гухман). Когда начинается война, немцы стремительно занимают село. Семья Менделя пытается оборудовать укрытие у себя дома, и в надежде получить дом кузнеца юноша открывает немцам этот секрет, но постройку занимает военная полиция. Жихарь находит Соню у себя в огороде и решает сохранить ей жизнь.