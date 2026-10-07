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Военная драма «Голем» с Ксенией Раппопорт, Петром Скворцовым и Полиной Гухман выйдет в прокат зимой

Новый фильм Александра Котта расскажет о любви еврейки и юродивого на фоне событий 1941 года.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой продюсерской компании «Среда» и «Вестерн Эстейт»

Стали известны сроки выхода военной драмы Александра Котта «Голем». Новый фильм автора «Брестской крепости» выпустят в прокат зимой. Главные роли исполнили Петр Скворцов, Полина Гухман и Ксения Раппопорт.

По сюжету деревенский дурачок Жихарь (Петр Скворцов) живет в халупе с больной матерью (Ксения Раппопорт). Его соседи — еврейская семья местного кузнеца Менделя, и парень тайно влюблен в его младшую дочь Соню (Полина Гухман). Когда начинается война, немцы стремительно занимают село. Семья Менделя пытается оборудовать укрытие у себя дома, и в надежде получить дом кузнеца юноша открывает немцам этот секрет, но постройку занимает военная полиция. Жихарь находит Соню у себя в огороде и решает сохранить ей жизнь.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой продюсерской компании «Среда» и «Вестерн Эстейт»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой продюсерской компании «Среда» и «Вестерн Эстейт»

Режиссер картины Александр Котт — автор военной драмы «Ангелы Ладоги», киносказки «Чук и Гек» и мини-сериала «Троцкий». В продюсерскую команду «Голема» вошел Александр Цекало («Метод», «Нулевой пациент», «Триггер»).

Сценарий написал Илья Тилькин («Сердце пармы», «Сталинград»). В актерский состав вошли Дарья Белоусова, Владимир Стеклов, Карэн Бадалов, Сергей Сосновский, Евгений Коряковский, Василий Буткевич и Антон Макуха.

Премьера «Голема» состоялась 7 октября на фестивале актуального российского кино «Маяк». Прокат планируют на зиму 2027 года — точную дату объявят позже.

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