«Вокруг шум»: каким получился фильм «Шум времени» Алексея Учителя — «антибайопик» по мотивам ЖЗЛ Дмитрия Шостаковича

Вот мужчина в поблескивающих от света рампы очках кругловатой формы стоит на сцена театра (петербуржцы легко опознают, что Александринского) и смотрит в пустой зал. Кругом вода. Кадр длится всего пару секунд. Ровно столько, чтобы успеть прочесть почти коэновско-фарговский дисклеймер: художественная реальность и правдивая история не всегда тождественны. (И фильм «Шум времени» — это тот самый случай.)

Раз — и картинка сменяется. Тот же мужчина несется по крутой лестнице вниз, пытаясь умолить товарищей-рабочих не увозить рояль («деньги будут»). Неловкое движение — и инструмент летит с высоты, картинно разбиваясь вдребезги.

Пока мозг зрителя лихорадочно расшифровывает визуальный символ, повествование в темпе allegro несется вперед. Мы уже на советском параде пышущих здоровьем и жизнью физкультурников. А неизменный «очкарик» веселится и ликует, будто прочел в партитуре пометку gioioso или gaudioso. Повод весомый: это его музыка выступает саундтреком к гимнастическим трюкам и кульбитам. Но старший наставник — успешный композитор Сергей Сергеевич [Прокофьев] — рекомендует юному Дмитрию Дмитриевичу чуть сбавить градус радости и выкрикивать советские лозунги с меньшим рвением. И вскоре тот поймет почему.