Мы тоже не из бумаги: каким получился спин-офф «Офиса» — сериал «Газета»?

На Peacock вышла «Газета» — стилистический наследник сверхпопулярного «Офиса» о буднях провинциальной редакции, запуском которого занимались создатели оригинального ситкома. Рассказываем, каким получился мокьюментари-сериал с журналистами в центре внимания (в том числе с профессиональной и эмоциональной точки зрения!).
20 лет назад команда якобы документалистов снимала быт ненастоящих клерков из маленькой (и тоже выдуманной) фирмы Dunder Mifflin в штате Пенсильвания — это краткий пересказ культового комедийного шоу «Офис», которое продержалось в эфире девять сезонов и приобрело многомиллионную армию фанатов. В 2025 году его создатель Грег Дэниелс снова входит в ту же реку: на это раз в центре внимания жаждущей новой фактуры съемочной группы оказывается редакция умирающей провинциальной газеты с бьющим в лоб названием Toledo Truth Teller (которое можно смело переводить как «Толидский правдоруб») из Огайо.
Из главного новостного рупора региона в 1970-е издание деградировало до абсолютно бессмысленного СМИ. В штате — два с половиной человека, редакция делит помещение с компанией по продаже туалетной бумаги, никто особо не умеет и, в общем-то, не хочет работать, а повестка каждого номера сводится к рерайту сообщений о более-менее громких событиях (причем сайт в этом плане проявляет себя существенно выигрышнее) и новостям спорта из студенческих лиг.
Внезапно это болото пытается всколыхнуть бодрый идеалист Нед (Донал Глисон), которого назначают главным редактором — выпускник журфака ни дня не работал по специальности, зато отлично продавал всю ту же туалетную бумагу и мечтал в детстве стать не Суперменом, а Кларком Кентом.
Реформы не слишком радуют коллектив. В первую очередь, нынешнего и.о. главреда Эсмеральду (Сабрина Импаччаторе), которая не любит молодых импульсивных конкурентов на руководящей должности и расследовательскую журналистику. Зато обожает кликбейтные материалы о селебрити, которые можно сделать по щелчку. Есть и другие — например, бухгалтер Оскар (Оскар Нуньес из оригинального «Офиса»), находящийся в ужасе от происходящего: «Вы опять меня снимаете? Вам девяти лет не хватило?».
Новые коллеги Неда в профилактических целях запирают его в кабинете с копировальной техникой, но тот не сдается и начинает мучать редакцию мощными заданиями в поле: что там с прорывом водопровода, как дела с рыболовным законодательством плюс опять что-то учудили дети-квадроберы (к тому же не забываем про криминал, коллеги!).
«Газету» просто и необременительно смотреть — но только в том случае, если вы никогда не работали в журналистике. Тогда все выглядит очаровательно. Все тот же офисовский мокьюментари-стиль. Забавные персонажи (особенно хорош Глисон, который мощно открывается как комик) занимаются какой-то нелепой ерундой во имя вроде бы общего блага — make journalism great again. Есть романтические линии. Повествование хоть и чуть посложнее «Офиса», но не слишком: все не ограничивается перекладыванием карандашей и сплетнями у кулера, однако новостная повестка небольшого американского города вносит в сюжет не так уж и много.
Проблема в том, что в представителях профессии легкий комедийный сериал может разбудить настоящий экзистенциальный ужас. В лучшем случае вызвать флешбэки времен работы в газете «Вечерний город N», в худшем — осознание факта, что завтра придется идти в редакцию и писать тексты про водопровод (или страдать, что совсем нет достойных тем, тут уж как повезет). На этом фоне шоу выглядит если не издевательством, то почти мазохистским развлечением: было бы смешно, если бы не было так грустно. И что с этим делать (как давным-давно писали авторы газет, не знавшие, чем закончить текст) — решительно непонятно.
