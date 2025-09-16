Мы тоже не из бумаги: каким получился спин-офф «Офиса» — сериал «Газета»?

20 лет назад команда якобы документалистов снимала быт ненастоящих клерков из маленькой (и тоже выдуманной) фирмы Dunder Mifflin в штате Пенсильвания — это краткий пересказ культового комедийного шоу «Офис», которое продержалось в эфире девять сезонов и приобрело многомиллионную армию фанатов. В 2025 году его создатель Грег Дэниелс снова входит в ту же реку: на это раз в центре внимания жаждущей новой фактуры съемочной группы оказывается редакция умирающей провинциальной газеты с бьющим в лоб названием Toledo Truth Teller (которое можно смело переводить как «Толидский правдоруб») из Огайо.

Из главного новостного рупора региона в 1970-е издание деградировало до абсолютно бессмысленного СМИ. В штате — два с половиной человека, редакция делит помещение с компанией по продаже туалетной бумаги, никто особо не умеет и, в общем-то, не хочет работать, а повестка каждого номера сводится к рерайту сообщений о более-менее громких событиях (причем сайт в этом плане проявляет себя существенно выигрышнее) и новостям спорта из студенческих лиг.

Внезапно это болото пытается всколыхнуть бодрый идеалист Нед (Донал Глисон), которого назначают главным редактором — выпускник журфака ни дня не работал по специальности, зато отлично продавал всю ту же туалетную бумагу и мечтал в детстве стать не Суперменом, а Кларком Кентом.