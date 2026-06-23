Проект «НИЭЛИТНИМАСС» проведет первый синемарейв — лекцию-перформанс с диджей-сетом

11 июля в баре «Игла» пройдет первый синемарейв — смесь лекции, диджей-сета и перформанса. Событие в экспериментальном формате готовит команда просветительского проекта о кино «НИЭЛИТНИМАСС». Гостей ждут разговоры о детройт-техно, падении Берлинской стены, фильме «B-movie: шум и ярость в Западном Берлине» и «Новом немецком кино».

«Нам показалось, что лекцию не обязательно проводить полтора часа в тихом зале. Можно слушать информацию под музыку, обсуждать, переосмыслять, задавать вопросы и спорить — как и на всех наших событиях», — говорят организаторы.

«НИЭЛИТНИМАСС» проводит фестивали, лекции и круглые столы, а хитом последних месяцев в Петербурге стали их киночитки. Киночитка — не театральная читка, не читка на предподготовительном этапе, не питчинг и не защита проекта. В «кухонно-бытовом» формате организаторы проводят обсуждения без подготовки с участием авторов, их текстов и актеров. Артисты разыгрывают эпизоды и рассуждают вместе со сценаристами о персонажах, их действиях, мотивации, целях. В режиме реального времени авторы и зрители «докручивают» идеи.

В киночитках «НИЭЛИТНИМАСС» участвовали среди прочих режиссер мифического триллера «Шурале» Алина Насибуллина, основатель «Невидимого театра» Семен Серзин, режиссеры и актеры Рената Джало и Илья Озолин, авторы драмеди «Ниша» Рамиль Хадиулин и Антон Ермолин, звезда БДТ и фильма «К себе нежно» Карина Разумовская. Над самим проектом работают составитель программы Мария Баева, комьюнити-менеджер Илья Нефедьев, креативный директор Екатерина Матлина и технический директор Илья Милюков.

11 июля о немецких фильмах и техно на лекции «Отталкиваясь от стены» расскажет киновед Светлана Семенчук. С диджей-сетами выступят Евгений Санников и Гамлет Мовсисян.

Синемарейв стартует в 14:30 на Гороховой, 47Б. Билеты в продаже.

18+