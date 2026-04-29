Алина Насибуллина и Семен Серзин выступят на третьей киночитке проекта «НИЭЛИТНИМАСС» в «Невидимом театре»

29 мая на площадке «Невидимого театра» пройдет третья киночитка фестиваля-лектория «НИЭЛИТНИМАСС». В формате между светским вечером и квартирником свои нереализованные сценарии представят автор сериала «1703» Денис Артамонов и сценарист Александр Лукин, основательница галереи DeepList Ирина Шульженко и режиссер мифического триллера «Шурале» (скоро премьера!) Алина Насибуллина, а также актер и режиссер, основатель «Невидимого театра» Семен Серзин.

Киночитка — не театральная читка, не читка на предподготовительном этапе, не питчинг и не защита проекта. В «кухонно-бытовом» формате организаторы проводят обсуждения без подготовки с участием авторов, их текстов и актеров. Артисты разыгрывают эпизоды и рассуждают вместе со сценаристами о персонажах, их действиях, мотивации, целях. В режиме реального времени в проекты вносят коррективы. Зритель участвует в событии: может задавать вопросы и критиковать работу. На входе все подписывают документ о неразглашении, поскольку сюжеты еще в разработке.

Читки организует проект «НИЭЛИТНИМАСС» — инициативная группа кинематографистов с одноименным фестивалем-лекторием. Команда проводит дискуссии и творческие встречи, посвященные современному кино. В смешении элитарного и массового авторы видят доступный способ общения и разбора волнующих вопросов. Над проектом работают Мария Баева, Илья Нефедьев, Екатерина Матлина и Илья Милюков.