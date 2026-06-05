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Репортажи

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Алина Насибуллина, Семен Серзин и Маруся Фомина — на киночитке НИЭЛИТНИМАСС в «Невидимом театре»

На входе зрители подписывали соглашение о неразглашении, а затем слушали сценарии будущих фильмов, которые впервые представили публике. Так Семен Серзин дебютировал с «очень личным текстом»! Алина Насибуллина (режиссер инди-хоррора с Максимом Матвеевым «Шурале»!) в паре с Ириной Шульженко рассказала о влюбленных в искусство. 

Алина Насибуллина, Рената Джало, Владимир Карпов. Татьяна Тихменева, Дмитрий Каргин, Екатерина Матлина, Илья Озолин, Мария Баева
Рената Джало, Владимир Карпов, Алина Насибуллина, Татьяна Тихменева, Дмитрий Каргин, Екатерина Матлина, Илья Озолин, Мария Баева
Алина Насибуллина
Алина Насибуллина
Илья Озолин

Илья Озолин

Маруся Фомина

Маруся Фомина

Рената Джало, Сергей Кальварский мл.
Рената Джало, Сергей Кальварский мл.
Полина Апреликова. Екатерина Матлина
Полина Апреликова, Екатерина Матлина
Семен Серзин. Мария Баева
Семен Серзин, Мария Баева

Сценарии читали специально приехавшая из Москвы Маруся Фомина (сыграет одну из главных ролей в предстоящем фильме Насибуллиной!), Илья Озолин (тот самый Лермонтов Бакурадзе!), Владимир Карпов, Игорь Грабузов, Олег Рязанцев и лауреатка «ТОП50»—2025, режиссер авторского кино, Рената Джало. Поддержать возлюбленную пришел Сергей Кальварский младший — автор инди-дока «Гнездо из бумаги», ученик Александра Сокурова и еще один лауреат «ТОП50» (уже этого года). Кажется, у молодой петербургской киносцены появилась своя power couple! В зрительском зале заметили и дизайнера Полину Апреликову: именно в ее гобеленовом платье появилась креативный директор НИЭЛИТНИМАСС Екатерина Матлина («Новые имена в моде»—2022!). 

Семен Серзин
Семен Серзин
Евгений Санников, Полина Симонова, Иван Решетняк

Евгений Санников, Полина Симонова, Иван Решетняк

Игорь Грабузов
Игорь Грабузов
Олег Рязанцев и Евгений Санников

Олег Рязанцев и Евгений Санников

Кристина Смирнова

Кристина Смирнова

Киночитка устроена почти как открытая репетиция. Авторы коротко представляют свои истории, читают вместе с актерами фрагменты сценариев, после чего обсуждают сцены со зрителями. Вопросы можно задавать прямо из зала, спорить тоже. Семен Серзин представил роуд-муви «Холодное море» про героев, потерявших опору под ногами, Алина Насибуллина и Ирина Шульженко — арт-драму «Амальгама», а Денис Артамонов и Александр Лукин — абсурдистский медицинский триллер про искусственный интеллект «Чекап». За обсуждениями и чтениями гостей угощали пирожками из легендарной ленинградской «Минутки» и кофе «Этлон».

Такой формат кинематографисты НИЭЛИТНИМАСС проводят в третий раз. Первые две части прошли в «Ленфильме», а последняя — в камерном «Невидимом театре» Семена Серзина на Васильевском острове.

Фото: Дмитрий Егоров

Люди:
Сергей Кальварский мл., Владимир Карпов, Рената Джало Игорь Грабузов, Полина Апреликова, Алина Насибуллина, Семен Серзин

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