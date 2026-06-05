Алина Насибуллина, Семен Серзин и Маруся Фомина — на киночитке НИЭЛИТНИМАСС в «Невидимом театре»

На входе зрители подписывали соглашение о неразглашении, а затем слушали сценарии будущих фильмов, которые впервые представили публике. Так Семен Серзин дебютировал с «очень личным текстом»! Алина Насибуллина (режиссер инди-хоррора с Максимом Матвеевым «Шурале»!) в паре с Ириной Шульженко рассказала о влюбленных в искусство.
Илья Озолин
Маруся Фомина
Сценарии читали специально приехавшая из Москвы Маруся Фомина (сыграет одну из главных ролей в предстоящем фильме Насибуллиной!), Илья Озолин (тот самый Лермонтов Бакурадзе!), Владимир Карпов, Игорь Грабузов, Олег Рязанцев и лауреатка «ТОП50»—2025, режиссер авторского кино, Рената Джало. Поддержать возлюбленную пришел Сергей Кальварский младший — автор инди-дока «Гнездо из бумаги», ученик Александра Сокурова и еще один лауреат «ТОП50» (уже этого года). Кажется, у молодой петербургской киносцены появилась своя power couple! В зрительском зале заметили и дизайнера Полину Апреликову: именно в ее гобеленовом платье появилась креативный директор НИЭЛИТНИМАСС Екатерина Матлина («Новые имена в моде»—2022!).
Евгений Санников, Полина Симонова, Иван Решетняк
Олег Рязанцев и Евгений Санников
Кристина Смирнова
Киночитка устроена почти как открытая репетиция. Авторы коротко представляют свои истории, читают вместе с актерами фрагменты сценариев, после чего обсуждают сцены со зрителями. Вопросы можно задавать прямо из зала, спорить тоже. Семен Серзин представил роуд-муви «Холодное море» про героев, потерявших опору под ногами, Алина Насибуллина и Ирина Шульженко — арт-драму «Амальгама», а Денис Артамонов и Александр Лукин — абсурдистский медицинский триллер про искусственный интеллект «Чекап». За обсуждениями и чтениями гостей угощали пирожками из легендарной ленинградской «Минутки» и кофе «Этлон».
Такой формат кинематографисты НИЭЛИТНИМАСС проводят в третий раз. Первые две части прошли в «Ленфильме», а последняя — в камерном «Невидимом театре» Семена Серзина на Васильевском острове.
Фото: Дмитрий Егоров
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