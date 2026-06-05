Алина Насибуллина, Семен Серзин и Маруся Фомина — на киночитке НИЭЛИТНИМАСС в «Невидимом театре»

Киночитка устроена почти как открытая репетиция. Авторы коротко представляют свои истории, читают вместе с актерами фрагменты сценариев, после чего обсуждают сцены со зрителями. Вопросы можно задавать прямо из зала, спорить тоже. Семен Серзин представил роуд-муви «Холодное море» про героев, потерявших опору под ногами, Алина Насибуллина и Ирина Шульженко — арт-драму «Амальгама», а Денис Артамонов и Александр Лукин — абсурдистский медицинский триллер про искусственный интеллект «Чекап». За обсуждениями и чтениями гостей угощали пирожками из легендарной ленинградской «Минутки» и кофе «Этлон».

Такой формат кинематографисты НИЭЛИТНИМАСС проводят в третий раз. Первые две части прошли в «Ленфильме», а последняя — в камерном «Невидимом театре» Семена Серзина на Васильевском острове.

Фото: Дмитрий Егоров