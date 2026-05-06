Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Кино и сериалы
  • News
Кино и сериалы

Поделиться:

Режиссер «Первого номера» снимает сериал «Ссора» с Сергеем Гилевым, Аглаей Тарасовой и Полиной Цыгановой

В центре сюжета — разрыв пары после 20 лет совместной жизни.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»

Начались съемки четырехсерийной драмы «Ссора». Режиссером выступил Клим Козинский — автор трагикомического сериала о русском глянце «Первый номер» (с Евгением Цыгановым в роли писателя!) и фантастического триллера «Полдень» (Юлия Снигирь! Максим Матвеев! Юрий Колокольников!), премьеру которого планируют на 2026 год.

По сюжету «Ссоры» случайный разговор приводит пару Егора и Виты к необратимым изменениям после 20 лет совместной жизни. Герои ищут границы личной свободы и эмоциональной зависимости в ситуации, когда невозможно быть вместе, но и окончательно отпустить друг друга тоже не получается.

Главные роли исполнят Светлана Иванова («Триггер», «Легенда №17») и Сергей Гилев («Дети перемен», «Чики», «Последний министр»). Также в кадре появятся Аглая Тарасова, Полина Цыганова, Максим Лагашкин, Антон Соломатин и София Лопунова.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»

Над сценарием сериала работает Юлия Савенкова. В команде продюсеров: Юлиана Митрофанова и Мария Бородина, а также Илья Бурец, Максим Филатов и Ирина Щербович-Вечер. Оператор проекта — Генрих Медер.

Сергей Гилев

Актер

Я много разных семейных отношений в жизни видел, но никогда не сталкивался с такими, что мы играем. Но при этом наши экранные семейные отношения выглядят почему-то узнаваемыми, возможными, вполне реальными. Но я в жизни не делаю вообще ничего из того, что делает человек, которого я играю.

Постановщик Клим Козинский рассказывает о своем видении проекта: «Я режиссер старой школы — для меня актеры важнее всего остального. А тут совершенно восхитительный сценарий. Я, как прочел, то сразу придумал слоган: просто хорошее кино. Никаких хай-концептов, никаких сюжетных накруток. Прекрасный язык. Прекрасные характеры. Словно опять смотришь "Пять вечеров", "Родню" или "Осенний марафон". Я обожаю масштабные вещи и хай-концепты, получаю огромное удовольствие от разработки сложносочиненных миров. Но самую большую радость я испытываю от плетения чувственного веретена внутри людей. Как говорили мои учителя: вот два человека и текст — этого достаточно, чтобы создать что-то особенное».

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой онлайн-кинотеатра «КИОН»

«Ссору» покажут в онлайн-кинотеатре «КИОН». Дата премьеры появится позже.

18+

Читайте также: Сергей Гилев — «У меня был лучший чайный гриб. Вы с вашей комбучей ни разу в жизни моего гриба не пили»

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: