Режиссер «Первого номера» снимает сериал «Ссора» с Сергеем Гилевым, Аглаей Тарасовой и Полиной Цыгановой

Начались съемки четырехсерийной драмы «Ссора». Режиссером выступил Клим Козинский — автор трагикомического сериала о русском глянце «Первый номер» (с Евгением Цыгановым в роли писателя!) и фантастического триллера «Полдень» (Юлия Снигирь! Максим Матвеев! Юрий Колокольников!), премьеру которого планируют на 2026 год.
По сюжету «Ссоры» случайный разговор приводит пару Егора и Виты к необратимым изменениям после 20 лет совместной жизни. Герои ищут границы личной свободы и эмоциональной зависимости в ситуации, когда невозможно быть вместе, но и окончательно отпустить друг друга тоже не получается.
Главные роли исполнят Светлана Иванова («Триггер», «Легенда №17») и Сергей Гилев («Дети перемен», «Чики», «Последний министр»). Также в кадре появятся Аглая Тарасова, Полина Цыганова, Максим Лагашкин, Антон Соломатин и София Лопунова.
Над сценарием сериала работает Юлия Савенкова. В команде продюсеров: Юлиана Митрофанова и Мария Бородина, а также Илья Бурец, Максим Филатов и Ирина Щербович-Вечер. Оператор проекта — Генрих Медер.
Сергей Гилев
Актер
Я много разных семейных отношений в жизни видел, но никогда не сталкивался с такими, что мы играем. Но при этом наши экранные семейные отношения выглядят почему-то узнаваемыми, возможными, вполне реальными. Но я в жизни не делаю вообще ничего из того, что делает человек, которого я играю.
Постановщик Клим Козинский рассказывает о своем видении проекта: «Я режиссер старой школы — для меня актеры важнее всего остального. А тут совершенно восхитительный сценарий. Я, как прочел, то сразу придумал слоган: просто хорошее кино. Никаких хай-концептов, никаких сюжетных накруток. Прекрасный язык. Прекрасные характеры. Словно опять смотришь "Пять вечеров", "Родню" или "Осенний марафон". Я обожаю масштабные вещи и хай-концепты, получаю огромное удовольствие от разработки сложносочиненных миров. Но самую большую радость я испытываю от плетения чувственного веретена внутри людей. Как говорили мои учителя: вот два человека и текст — этого достаточно, чтобы создать что-то особенное».
«Ссору» покажут в онлайн-кинотеатре «КИОН». Дата премьеры появится позже.
