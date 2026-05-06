Режиссер «Первого номера» снимает сериал «Ссора» с Сергеем Гилевым, Аглаей Тарасовой и Полиной Цыгановой

Начались съемки четырехсерийной драмы «Ссора». Режиссером выступил Клим Козинский — автор трагикомического сериала о русском глянце «Первый номер» (с Евгением Цыгановым в роли писателя!) и фантастического триллера «Полдень» (Юлия Снигирь! Максим Матвеев! Юрий Колокольников!), премьеру которого планируют на 2026 год.

По сюжету «Ссоры» случайный разговор приводит пару Егора и Виты к необратимым изменениям после 20 лет совместной жизни. Герои ищут границы личной свободы и эмоциональной зависимости в ситуации, когда невозможно быть вместе, но и окончательно отпустить друг друга тоже не получается.

Главные роли исполнят Светлана Иванова («Триггер», «Легенда №17») и Сергей Гилев («Дети перемен», «Чики», «Последний министр»). Также в кадре появятся Аглая Тарасова, Полина Цыганова, Максим Лагашкин, Антон Соломатин и София Лопунова.