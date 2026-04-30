Что смотреть дома на длинных выходных: «Прыгуны» студии Pixar, комедийный хоррор «Они придут за тобой» и «Первая ракетка» с Данилой Козловским

А также — Мэттью Риз в изобретательном хорроре «Бухта вдов», пятый сезон «Беспринципных», абсурдистская комедия «Где лифт?», боевик «Гнев», российская инди-драма «Мальчик-птица» и Сергей Гармаш в семейном фильме «Доктор Гаф». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе с тремя выходными подряд.

ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ

Walt Disney Pictures, Pixar Animation Studios, 2026

Фильм «Прыгуны» / Hoppers (18+)

Самый успешный мультфильм студии Pixar с 2017 года — как с коммерческой, так и с художественной точки зрения. По сюжету юная экоактивистка Мэйбл, протестующая против застройки любимого зеленого уголка у дома, случайно оказывается в теле роботизированного бобра и внедряется в экосистему местного пруда. Где обнаруживает много интересного — там работают свои иерархии и системы сдержек и противовесов. Подробнее об этой «Битве за битвой» для самых маленьких мы писали в нашей рецензии.

С 28 апреля, Prime Video, Apple TV

Film Afrika Entertainment, New Line Cinema, Nocturna, Skydance Media, 2026

Фильм «Они придут за тобой» / They Will Kill You (18+)

Голливудский дебют российского режиссера Кирилла Соколова («Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось»). Отсидевшая в тюрьме девушка по имени Азия (Зази Битц из «Джокера») устраивается горничной в очень непростой во всех смыслах жилой комплекс для богачей — довольно быстро рутинная работа превращается в инфернальную кровавую дискотеку. Также в картине снялись Патриша Аркетт, Майхала, Том Фелтон и Патерсон Джозеф.

C 28 апреля, Prime Video

Блэк Бокс Продакшн, Black Box Production, Институт развития интернета (АНО «ИРИ»), НМГ Студия, 2026

Сериал «Первая ракетка», премьера (18+)

Спортивная драма о теннисе: 17-летняя профессиональная спортсменка Катя (Полина Гухман) из-за сложной жизненной ситуации вынуждена играть с богатыми любителями на деньги. Ее хороший уровень случайно замечает заскучавший тренер Игорь (Данила Козловский) — и решает сделать из девушки настоящую звезду мирового уровня. Помимо них в сериале задействованы Светлана Иванова, Елизавета Шакира, Владимир Мишуков и Павел Ворожцов. Режиссер — Евгений Корчагин («Война семей»).

С 30 апреля, Wink

All3Media International, Potboiler Productions, 2026

Сериал «Секретная служба», премьера / Secret Service (18+)

Экранизация одноименного шпионского бестселлера Тома Брэдби — в центре внимания с виду примерная мать двоих детей Кейт (Джемма Артертон), которая на самом деле является агентом MI6 под прикрытием. Во время одной из операций ей сообщают, что крупный британский политик на самом деле агент противника — теперь ей предстоит вывести его на чистую воду. Режиссером проекта стал Джеймс Марш, обладатель «Оскара» за док «Человек на проволоке».

С 27 апреля, ITV1

Онлайн-кинотеатр START, Телеканал СТС

Сериал «Где лифт?», премьера (16+)

Абсурдистская комедия о краже — однажды утром жители обычной девятиэтажки обнаруживают, что у них похитили лифт (и никаких зацепок на месте не обнаружено). За расследование дерзкого преступления берется старшая по дому Надя (Анна Уколова). Также в шоу снялись Максим Тимонин, Леонид Антипов, Геннадий Смирнов и другие. Режиссером выступил один из авторов «Двух холмов» Сергей Малюгов.

С 27 апреля, Start, СТС

Sky Originals, Anything but Ordinary, 2026

Фильм «Резкий» / Reckless (18+)

Британский комедийный боевик со Скоттом Эдкинсом и Винни Джонсом — по сюжету они играют подельников по грабежу, которые при попытке поделить куш оказываются в гораздо более неприятной ситуации, чем могли предположить. Картину снял дебютант Эллиотт Монтелло.

С 27 апреля, «Кинопоиск», Start, «Иви», Okko

Apple Studios, Chum Films, 2026

Сериал «Бухта вдов» / Widow's Bay, премьера (18+)

Комедийный хоррор со звездой «Чудовища внутри меня» Мэттью Ризом. В нем он играет мэра небольшого острова, который изо всех сил старается сделать из богом забытого места хоть что-то привлекательное для туристов (чему отдельно мешают древние мистические существа и отвратительный климат). Шоураннером проекта выступила Кэти Дипполд («Копы в юбках»).

С 29 апреля, Apple TV

Chapter Eleven, Chernin Entertainment, New Regency Productions, Redrum Studios, 2026

Сериал «Гнев» / Man on Fire, премьера (18+)

Боевик об экс-спецназовце Джоне (звезда «Чудо-человека» Яхья Абдул-Матин II), который по просьбе сослуживца становится телохранителем его дочери (Билли Булле). Когда девушку похищают, эмпатичный мужчина с боевым опытом и ПТСР включает режим «умри все живое». Когда-то книгу А.Дж. Квиннелла экранизировал Тони Скотт, а сейчас экранизация разрослась до формата сериала.

С 30 апреля, Netflix

Кинокомпания ТЕМП, Berg Sound («Берг Саунд»), при участии ГПМ РТВ и онлайн-кинотеатра Иви, 2026

Фильм «Новая теща» (12+)

Сиквел комедии с Гариком Харламовым — спустя шесть лет после событий первой части его герой, Витя Суслов, мучается с новой тещей, Галиной Михайловной (Мария Аронова). Ситуацию дополнительно ухудшает появление на пороге его брата-близнеца Антохи. Также в касте — Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев и Евгений Гришковец. Постановщик продолжения — по-прежнему Аскар Узабаев.

С 30 апреля, «Кинопоиск», Start, Premier, «Кион», Okko

«Хэштэг Медиа», «Илья Муромец», «Амальгама», 2026

Фильм «Первая» (18+)

Молодежная комедия о далеком от любовных переживаний Паше (Олег Савостюк, «Снегирь»), который в основном занят управлением доставшимся от родителей клубом и самокопанием. Внезапно все меняет знакомство с Алисой (дебютантка Ирина Новиченко): к огромному удивлению для самого себя и окружающих, юноша начинает испытывать и проявлять искренние чувства. Режиссером выступила Аня Харичева — это ее первый фильм в формате полного метра.

С 30 апреля, Start, Premier, Okko, Wink

Группа компаний «Рики», 2026

Сериал «Детектив Финник», 3 сезон (6+)

Во вселенной «Смешариков» есть свой настоящий детектив. Это мохнатый оранжево-зеленый домовой Финник. К 2026 году о нем вышло два полнометражных фильма, а теперь и уже третий сезон сериала. В нем он вместе с девочкой Кристиной расследует множество загадочных происшествий: например, почему все часы остановились, что стоит за трамваем-призраком или откуда появились необычные собаки. Финника озвучивает Михаил Хрусталев, Кристину — Вероника Голубева.

С 30 апреля, «Кинопоиск»

«Медиаслово», Плюс Студия, 2026

Сериал «Беспринципные», 5 сезон (18+)

Очередное продолжение популярной истории: после приключений в Петербурге беспринципные возвращаются на Патрики и попадают в новые комические ситуации — кто-то готовится бежать марафон, кто-то гордится миллиардом просмотров в соцсетях, а кто-то снова решает любовные неурядицы. В касте по-прежнему Павел Деревянко, Анна Слю, Павел Табаков, Николай Фоменко и многие другие. Режиссерами также остались Тина Баркалая и Заур Засеев.

С 30 апреля, «Кинопоиск»

Инфинити Контент при поддержке «Амедиа Продакшн», телеканала «СТС» и телеканала «Россия», 2026

Фильм «Доктор Гаф» (12+)

Семейная комедия, где солирует Сергей Гармаш, после «Чебурашки» открывшийся с новой стороны — здесь он играет угрюмого ветеринара, который слышит язык животных (и даже змей!). К нему обращается девочка Марина (Алиса Руденко) вместе со своей собакой Тайей — это становится для них началом больших приключений и прекрасной дружбы. Автором картины выступил Михаил Расходников («Шеф»).

С 30 апреля, «Кинопоиск», Okko

«Киностудия Класс Коррекции» при поддержке Министерства культуры РФ, 2026

Фильм «Мальчик-птица», премьера (16+)

Обладатель приза за режиссуру фестиваля «Зимний» 2025 года — ученик Ивана И. Твердовского Савелий Осадчий снял пронзительную историю о 18-летнем детдомовце Ване (Денис Хохрин), который страдает из-за слишком высокого детского голоса. Однако это аномалия оказывается для него не только проклятием, но и даром. В других ролях — Елизавета Струнина, Юлия Афанасьева и Максим Щеголев.

С 1 мая, «Кинопоиск»

Skydance Animation, Skydance Media, 2026

Фильм «В чужой шкуре» / Swapped, премьера (18+)

Мультипликационный фильм о вражде и дружбе выдры Олли и экзотической птицы какапо Айви — мистическим образом они поменялись телами и теперь должны взаимодействовать, чтобы спасти родные джунгли. В оригинале роли озвучили недавний обладатель «Оскара» Майкл Б. Джордан и Джуно Темпл из «Фарго». Режиссером выступил Нэйтан Грено («Рапунцель. Запутанная история»).

С 1 мая, Netflix

РоЕл, ON студия, Телекомпания НТВ, 2026

Сериал «Приговор», премьера (18+)

Криминальный триллер о несправедливо обвиненном в убийстве мужчине по имени Савва (Антон Васильев), который спустя 22 года вышел на свободу и вновь против своей воли оказался втянут в сомнительную историю. Теперь он пытается окончательно расквитаться со своим темным прошлым. Также в сериале снялись Игорь и Григорий Верники, Карина Андоленко, Александр Устюгов и Роман Маякин. Режиссер — Денис Карышев («Рикошет»).

Со 2 мая, «Кион»

