Что смотреть дома на длинных выходных: «Прыгуны» студии Pixar, комедийный хоррор «Они придут за тобой» и «Первая ракетка» с Данилой Козловским

А также — Мэттью Риз в изобретательном хорроре «Бухта вдов», пятый сезон «Беспринципных», абсурдистская комедия «Где лифт?», боевик «Гнев», российская инди-драма «Мальчик-птица» и Сергей Гармаш в семейном фильме «Доктор Гаф». Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе с тремя выходными подряд.
ГЛАВНОЕ
Фильм «Прыгуны» / Hoppers (18+)
Самый успешный мультфильм студии Pixar с 2017 года — как с коммерческой, так и с художественной точки зрения. По сюжету юная экоактивистка Мэйбл, протестующая против застройки любимого зеленого уголка у дома, случайно оказывается в теле роботизированного бобра и внедряется в экосистему местного пруда. Где обнаруживает много интересного — там работают свои иерархии и системы сдержек и противовесов. Подробнее об этой «Битве за битвой» для самых маленьких мы писали в нашей рецензии.
С 28 апреля, Prime Video, Apple TV
Фильм «Они придут за тобой» / They Will Kill You (18+)
Голливудский дебют российского режиссера Кирилла Соколова («Папа, сдохни» и «Оторви и выбрось»). Отсидевшая в тюрьме девушка по имени Азия (Зази Битц из «Джокера») устраивается горничной в очень непростой во всех смыслах жилой комплекс для богачей — довольно быстро рутинная работа превращается в инфернальную кровавую дискотеку. Также в картине снялись Патриша Аркетт, Майхала, Том Фелтон и Патерсон Джозеф.
C 28 апреля, Prime Video
Сериал «Первая ракетка», премьера (18+)
Спортивная драма о теннисе: 17-летняя профессиональная спортсменка Катя (Полина Гухман) из-за сложной жизненной ситуации вынуждена играть с богатыми любителями на деньги. Ее хороший уровень случайно замечает заскучавший тренер Игорь (Данила Козловский) — и решает сделать из девушки настоящую звезду мирового уровня. Помимо них в сериале задействованы Светлана Иванова, Елизавета Шакира, Владимир Мишуков и Павел Ворожцов. Режиссер — Евгений Корчагин («Война семей»).
С 30 апреля, Wink
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Секретная служба», премьера / Secret Service (18+)
Экранизация одноименного шпионского бестселлера Тома Брэдби — в центре внимания с виду примерная мать двоих детей Кейт (Джемма Артертон), которая на самом деле является агентом MI6 под прикрытием. Во время одной из операций ей сообщают, что крупный британский политик на самом деле агент противника — теперь ей предстоит вывести его на чистую воду. Режиссером проекта стал Джеймс Марш, обладатель «Оскара» за док «Человек на проволоке».
С 27 апреля, ITV1
Сериал «Где лифт?», премьера (16+)
Абсурдистская комедия о краже — однажды утром жители обычной девятиэтажки обнаруживают, что у них похитили лифт (и никаких зацепок на месте не обнаружено). За расследование дерзкого преступления берется старшая по дому Надя (Анна Уколова). Также в шоу снялись Максим Тимонин, Леонид Антипов, Геннадий Смирнов и другие. Режиссером выступил один из авторов «Двух холмов» Сергей Малюгов.
С 27 апреля, Start, СТС
Фильм «Резкий» / Reckless (18+)
Британский комедийный боевик со Скоттом Эдкинсом и Винни Джонсом — по сюжету они играют подельников по грабежу, которые при попытке поделить куш оказываются в гораздо более неприятной ситуации, чем могли предположить. Картину снял дебютант Эллиотт Монтелло.
С 27 апреля, «Кинопоиск», Start, «Иви», Okko
Сериал «Бухта вдов» / Widow's Bay, премьера (18+)
Комедийный хоррор со звездой «Чудовища внутри меня» Мэттью Ризом. В нем он играет мэра небольшого острова, который изо всех сил старается сделать из богом забытого места хоть что-то привлекательное для туристов (чему отдельно мешают древние мистические существа и отвратительный климат). Шоураннером проекта выступила Кэти Дипполд («Копы в юбках»).
С 29 апреля, Apple TV
Сериал «Гнев» / Man on Fire, премьера (18+)
Боевик об экс-спецназовце Джоне (звезда «Чудо-человека» Яхья Абдул-Матин II), который по просьбе сослуживца становится телохранителем его дочери (Билли Булле). Когда девушку похищают, эмпатичный мужчина с боевым опытом и ПТСР включает режим «умри все живое». Когда-то книгу А.Дж. Квиннелла экранизировал Тони Скотт, а сейчас экранизация разрослась до формата сериала.
С 30 апреля, Netflix
Фильм «Новая теща» (12+)
Сиквел комедии с Гариком Харламовым — спустя шесть лет после событий первой части его герой, Витя Суслов, мучается с новой тещей, Галиной Михайловной (Мария Аронова). Ситуацию дополнительно ухудшает появление на пороге его брата-близнеца Антохи. Также в касте — Сергей Бурунов, Катерина Ковальчук, Владимир Епифанцев и Евгений Гришковец. Постановщик продолжения — по-прежнему Аскар Узабаев.
С 30 апреля, «Кинопоиск», Start, Premier, «Кион», Okko
Фильм «Первая» (18+)
Молодежная комедия о далеком от любовных переживаний Паше (Олег Савостюк, «Снегирь»), который в основном занят управлением доставшимся от родителей клубом и самокопанием. Внезапно все меняет знакомство с Алисой (дебютантка Ирина Новиченко): к огромному удивлению для самого себя и окружающих, юноша начинает испытывать и проявлять искренние чувства. Режиссером выступила Аня Харичева — это ее первый фильм в формате полного метра.
С 30 апреля, Start, Premier, Okko, Wink
Сериал «Детектив Финник», 3 сезон (6+)
Во вселенной «Смешариков» есть свой настоящий детектив. Это мохнатый оранжево-зеленый домовой Финник. К 2026 году о нем вышло два полнометражных фильма, а теперь и уже третий сезон сериала. В нем он вместе с девочкой Кристиной расследует множество загадочных происшествий: например, почему все часы остановились, что стоит за трамваем-призраком или откуда появились необычные собаки. Финника озвучивает Михаил Хрусталев, Кристину — Вероника Голубева.
С 30 апреля, «Кинопоиск»
Сериал «Беспринципные», 5 сезон (18+)
Очередное продолжение популярной истории: после приключений в Петербурге беспринципные возвращаются на Патрики и попадают в новые комические ситуации — кто-то готовится бежать марафон, кто-то гордится миллиардом просмотров в соцсетях, а кто-то снова решает любовные неурядицы. В касте по-прежнему Павел Деревянко, Анна Слю, Павел Табаков, Николай Фоменко и многие другие. Режиссерами также остались Тина Баркалая и Заур Засеев.
С 30 апреля, «Кинопоиск»
Фильм «Доктор Гаф» (12+)
Семейная комедия, где солирует Сергей Гармаш, после «Чебурашки» открывшийся с новой стороны — здесь он играет угрюмого ветеринара, который слышит язык животных (и даже змей!). К нему обращается девочка Марина (Алиса Руденко) вместе со своей собакой Тайей — это становится для них началом больших приключений и прекрасной дружбы. Автором картины выступил Михаил Расходников («Шеф»).
С 30 апреля, «Кинопоиск», Okko
Фильм «Мальчик-птица», премьера (16+)
Обладатель приза за режиссуру фестиваля «Зимний» 2025 года — ученик Ивана И. Твердовского Савелий Осадчий снял пронзительную историю о 18-летнем детдомовце Ване (Денис Хохрин), который страдает из-за слишком высокого детского голоса. Однако это аномалия оказывается для него не только проклятием, но и даром. В других ролях — Елизавета Струнина, Юлия Афанасьева и Максим Щеголев.
С 1 мая, «Кинопоиск»
Фильм «В чужой шкуре» / Swapped, премьера (18+)
Мультипликационный фильм о вражде и дружбе выдры Олли и экзотической птицы какапо Айви — мистическим образом они поменялись телами и теперь должны взаимодействовать, чтобы спасти родные джунгли. В оригинале роли озвучили недавний обладатель «Оскара» Майкл Б. Джордан и Джуно Темпл из «Фарго». Режиссером выступил Нэйтан Грено («Рапунцель. Запутанная история»).
С 1 мая, Netflix
Сериал «Приговор», премьера (18+)
Криминальный триллер о несправедливо обвиненном в убийстве мужчине по имени Савва (Антон Васильев), который спустя 22 года вышел на свободу и вновь против своей воли оказался втянут в сомнительную историю. Теперь он пытается окончательно расквитаться со своим темным прошлым. Также в сериале снялись Игорь и Григорий Верники, Карина Андоленко, Александр Устюгов и Роман Маякин. Режиссер — Денис Карышев («Рикошет»).
Со 2 мая, «Кион»
