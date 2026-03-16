Мистический триллер «Шурале» с Максимом Матвеевым, Хаски, Романом Михайловым и Сергеем Гилевым выйдет в прокат в мае

Мистический триллер «Шурале» о судьбе девушки из татарской деревни выйдет в прокат в мае. Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом Алины Насибуллиной («Хрусталь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Алина исполнила в картине главную роль в тандеме с Максимом Матвеевым.
По сюжету молодая девушка Айша (Алина Насибуллина) готовится к свадьбе с Михаилом (Максим Матвеев). Внезапно Айше приходится вернуться в родную татарскую деревню, потому что пропал ее брат. Девушке предстоит столкнуться с собственным прошлым и с тайной, хранящейся в глубинах леса.
Вместе с Насибуллиной и Матвеевым в кадре появятся рэпер Хаски (муж Алины), режиссеры Роман Михайлов и Евгений Сангаджиев (сериал «Happy End»!). Также в каст вошли актеры Сергей Гилев, Рузиль Минекаев и Геннадий Блинов.
Название фильма отсылает к антропоморфному мифическому существу, описанному в татарском, башкирском, чувашском и марийском фольклорах. Шурале близок к образам сатира и лешего. Персонажа почитают как духа леса, но часто он становится антагонистом из-за конфликтного характера.
Сюжет фильма частично основан на народной легенде. Насибуллина работала над сценарием в паре с Игорем Поплаухиным, лауреатом Каннского кинофестиваля в конкурсе Cinéfondation 2018 года.
Съемки проходили в Москве и Московской области, а также в Татарстане. Производством картины занимались кинокомпании «Вольга» и Bosfor Pictures («Здесь был Юра», «Космос засыпает»). Продюсировали проект Иван Яковенко, Сергей Ершов, Сергей Бредюк, Наталия Горина, Наталья Вишневская и Инна Голик.
«Шурале» выйдет на экраны 7 мая.
