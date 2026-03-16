Мистический триллер «Шурале» с Максимом Матвеевым, Хаски, Романом Михайловым и Сергеем Гилевым выйдет в прокат в мае

Мистический триллер «Шурале» о судьбе девушки из татарской деревни выйдет в прокат в мае. Фильм станет полнометражным режиссерским дебютом Алины Насибуллиной («Хрусталь», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов»). Алина исполнила в картине главную роль в тандеме с Максимом Матвеевым.

По сюжету молодая девушка Айша (Алина Насибуллина) готовится к свадьбе с Михаилом (Максим Матвеев). Внезапно Айше приходится вернуться в родную татарскую деревню, потому что пропал ее брат. Девушке предстоит столкнуться с собственным прошлым и с тайной, хранящейся в глубинах леса.