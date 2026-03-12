На «Ленфильме» пройдет вторая киночитка фестиваля-лектория «Ниэлитнимасс»

Проекты Ренаты Джало, Ильи Озолина, Полины Степановой, Рамиля Хадиулина и Антона Ермолина обсудят 27 марта.

Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службами «Ленфильма» и «Ниэлитнимасс» / Фото: Дмитрий Егоров

27 марта в большом зале «Ленфильма» пройдет вторая киночитка объединения «Ниэлитнимасс». В формате между светским вечером и квартирником свои произведения представят режиссер Рената Джало, комик и актер Илья Озолин (Лермонтов из недавнего фильма Бакурадзе!), Рамиль Хадиулин и Антон Ермолин (авторы абсурдного драмеди «Ниша» с Сергеем Гилевым), а также сценарист и редактор Полина Степанова.

Киночитка — не театральная читка, не читка на предподготовительном этапе, не питчинг и не защита проекта. В «кухонно-бытовом» формате организаторы проводят обсуждения без подготовки с участием авторов, их текстов и актеров. Артисты разыгрывают эпизоды и рассуждают вместе со сценаристами о персонажах, их действиях, мотивации, целях. В режиме реального времени в проекты вносят коррективы. Зритель участвует в событии: может задавать вопросы и критиковать работу.

ПРОГРАММА ВТОРОЙ КИНОЧИТКИ

  • Рената Джало, режиссер фильма «На этой земле», поделится историей, основанной на собственной биографии и истории своей семьи;
  • Илья Озолин представит комедийную драму о парне по имени Напкин, который попадает в большую заварушку из-за преследующего его гангстера Фрэнка;
  • Рамиль Хадиулин и Антон Ермолин придумали историю о лингвисте Маре, который обнаружил в заброшенном шахтерском поселке племя, говорящее на языке свиста;
  • Полина Степанова написала сценарий «Гларац» под актрису Анастасию Колесину. Это история о художнице-ювелире, погрузившейся в культуру горцев. Ее сложный характер и борьба с самой собой приводят к трагедиям.

30 января в Директорском зале «Ленфильма» прошла первая киночитка. В программе приняли участие Наталия Милашкина со сценарием «Уходящая натура», Нина Волова с проектом «Под стенами», а также Владимир Наумов с работой «Мой папа — космонавт».

«Ниэлитнимасс» — инициативная группа кинематографистов с одноименным фестивалем-лекторием. Команда проводит дискуссии и творческие встречи, посвященные современному кино. В смешении элитарного и массового авторы видят доступный способ общения и разбора волнующих вопросов. Над проектом работают Мария Баева, Илья Нефедьев, Екатерина Матлина и Илья Милюков.

Вторая читка на «Ленфильме» стартует 27 марта в 18:00. Билеты в продаже.

