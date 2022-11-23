11 недавних российских сериалов, которые вы могли пропустить (и зря!)

В конце лета и осенью на отечественных стримингах вышло множество отличных российских сериалов. Рассказываем о своих (субъективных!) фаворитах, которых вы могли пропустить: от комедийного неонура «1703» про «черный пес Петербург» с интонациями «Твин Пикса» до драм про нежный возраст «Алиса не может ждать» и «Черная весна».
«1703», премьера, (Окко) (18+)
«Черная комедия про город белых ночей» с Кузьмой Сапрыкиным и Гошей Куценко готовилась для ТНТ и Premier, но вышла в итоге на Окко. Это по-хорошему дикое шоу, где Петербург предстает городом безвременья (или, если угодно, посмертия), застрявшем в том самом наиболее темном состоянии, что бывает перед рассветом. Здесь опытный опер-мизантроп Гоша с тягой к саморазрушению, слушающий исключительно свою землячку Буланову, расследует с молодым напарником Вадиком, переехавшим из Москвы новичком, куда из моргов пропадают трупы девушек.
Ну как расследует. Как в «Твин Пиксе», которому синефильский проект то и дело передает приветы, тут важнее процесс, а не сам результат. Например, певец Шарлот, исполняющий в пространстве «1703» «Гражданскую оборону», снимающаяся для Netflix Софья Лебедева в роли помешанной на контроле невесты-вегана или Роза Хайруллина в образе инфернальной похитительницы велосипедов и телефонов. Придумал историю Денис Артамонов («Секреты семейной жизни»), а снял Сергей Сенцов («Физрук»). Среди продюсеров «1703» — Евгений Никишов и Валерий Федорович, работавшие над «Эпидемией» и «Перевалом Дятлова».
Вышел полностью, Окко
«Алиса не может ждать», премьера (Start) (18+)
Режиссер и сценаристка Наталия Мещанинова («Красные браслеты», «Пингвины моей мамы»), как никто, умеет нежно и трогательно показывать внутренний мир подростков. Уже не детей, но еще и не взрослых, выстраивающих свой мир радикально и бескомпромиссно без оттенков и полутонов.
На этот раз ее героиня — 15-летняя Алиса (блестящая — и буквально тоже — Елизавета Ищенко). Девочка узнает, что скоро ослепнет, хотя мама (Анна Михалкова) не говорит ей правды. Алиса решается на бунт: бросает школу, начинает учить китайский, а еще хочет продать свою девственность, чтобы были деньги пожить ярко до полного погружения в темноту. Сериал стал лучшим на фестивале онлайн-кинотеатров «Новый сезон», а Елизавета Ищенко получила приз как «героиня смотра» (то есть лучшая актриса). Нашу подробную рецензию читайте здесь.
Вышло 6 серий из 8, Start
«Барабашка», премьера (Premier) (18+)
Комедия, от которой не ждешь вообще ничего, а она оказывается остроумным шоу, где заезженный во времена пандемии скринлайф вдруг обретает новое дыхание.
Сидящий один дома на карантине Артем (Антон Филипенко из «Давай разведемся») начинает замечать странности. Кто-то то съедает половину яичницы, то переставляет алкоголь, то из магнитиков на холодильнике выкладывает мужской половой орган. Спродюсировал сериал Борис Хлебников, а снял Александр Собичевский — один из сценаристов «Обычной женщины». Также у проекта отличный каст из Ольги Дибцевой, Тимофея Трибунцева, Максима Лагашкина и Николая Шрайбера.
Вышел полностью, Premier
«Секреты семейной жизни», 2 сезон (Kion) (18+)
Продолжение черной комедии о том, как семейная пара маркетологов (Алена Михайлова и Петр Скворцов) оказываются прирожденными убийцами. Предыдущий сезон закончился на том, что следователь Роман (Федор Михайлов) предложил Полине и Никите превратиться в «санитайзеров» — избавляться от блогеров, которые всех раздражают. А если они не согласятся, их ждет тюремный срок. Во втором сезон протагонисты вновь оказываются на грани развода и нервного срыва, пытаясь избежать шантажа, а к касту присоединились Риналь Мухаметов и Регина Тодоренко.
Вышло 6 серий из 8, Kion
«Черная весна», премьера (Start) (18+)
Поэтичная драма про подростков со звездой российских сериалов про тинейджеров Глебом Калюжным в главной роли. 17-летний Мел (как раз Калюжный) живет в приморском городе, он безответно и безнадежной влюблен в свою подругу Анжелу (Анастасия Красовская из «Герды») и готов на все, чтобы защитить ее честь. Даже создать дуэльный клуб, как во времена Пушкина. Режиссерами проекта стали супруги Сергей Тарамаев и Любовь Львова — авторы пронзительного «Зимнего пути». Нашу рецензию на проект читайте здесь.
Вышла 1 серия из 8, Start
«Игра на выживание», 2 сезон (Premier) (18+)
В первом сезоне жесткого эксплотейшена Карена Оганесяна, по закону жанра, выжил только один игрок (не будем спойлерить кто, если вы еще сериал не видели). Во втором создатели смертельной игры продолжают набирать участников якобы для съемок в реалити-шоу. Среди новых героев — родственники погибших, а место действия из тайги переместилось в Среднюю Азию. Хотя продолжение сериала, предвосхитившего «Игру в кальмара», чуть слабее, чем первый сезон, его стоит посмотреть хотя бы для того, чтоб подготовиться к третьему. Он станет для проекта финальным и ответит на все вопросы по аркам персонажей — а их осталось немало.
Вышел полностью, Premier
«Конец света», премьера («Кинопоиск»), (18+)
Балансирующая между ситкомом и драмеди, анекдотом и «Мастером и Маргаритой» история про одну дисфункциональную семью. Работающий кассиром в супермаркете тихий и положительный Демьян (Семен Трескунов) живет в Чертанове в одной квартире с мамой (Ксения Кутепова), младшей сестрой-школьницей Варей (Екатерина Новокрещенова), возлюбленной Галей (Екатерина Ильина) и умирающей бабушкой (Ольга Науменко). В день, когда он крестится (в православие), из ада в Москву прибывает его папа, которого он никогда не видел. Это сам сатана (Юрий Колокольников), у которого на сына большие (апокалиптические) планы. Снял проект Александр Незлобин («Я не шучу»).
Вышло 5 серий из 8, «Кинопоиск»
«Химера», премьера («Иви») (18+)
Хтоническая и беспросветная, как ноябрьское небо в Петербурге, криминальная драма про создание на просторах даркнета сайта по продаже запрещенных веществ. И того, что из этого получается (очевидный спойлер: ничего хорошего).
Режиссер «Хрустального» Душан Глигоров снимает в своем фирменном стиле: «как боевик для канала НТВ», но для публики более взыскательной. Поэтому в касте сериала Александр Кузнецов, Андрей Смирнов, Эльдар Калимулин, Игорь Миркурбанов и Егор Корешков. Особенно эффектно в пространстве «Химеры» и для ее целей работает финал проекта. Но портить вам просмотр рассказом какой именно, не будем.
Вышел полностью, «Иви»
«Капельник», премьера (Premier) (18+)
Похожий по синопсису на «Пьяную фирму» Григория Константинопольского сериал жанрово работает не как комедия или даже драмеди, а драма, хотя и с шутками, сглаживающими трагичную действительность. Впрочем, создатели проекта настаивают, что автор идеи в этом случае Ида Галич. В отличие от «Химеры» «Капельник» рассказывает про схожий набор проблем через чуть сказочную интонацию и привязывает к своим героям (а не отталкивает), работая через эмпатию.
Врач-интерн Ваня (Денис Прытков) в свитере крупной вязки, как у Данилы Багрова в «Брате», становится «капельником» — помогает состоятельным наркопотребителям прийти в себя, обойтись без вызова скорой и сохранить анонимность. Но участие в нелегальном бизнесе быстро приводит к не самым радужным последствиям.
Уже вышел, Premier
«Аврора», премьера (more.tv) (18+)
Черная детективная комедия Романа Волобуева («Последний министр») об актрисе Саше Зориной (Лена Тронина). Она прославилась в детстве, снявшись в 10 лет в ставшем народным блокбастере «Аврора» (привет сразу и «Брату», и «Сестрам», и «Леону»). Взрослая Саша оказалась не столь востребована — она безуспешно пытается найти новые роли, напивается до провалов в памяти и работает психологом в кризисном центре. Помимо Трониной, в сериале также снялись Кузьма Сапрыкин, Манана Тотибадзе, Ольга Сутулова, Аня Чиповская, Сергей Гилев и другие. Как и всегда у Волобуева, в проекте много синфельских «пасхалок» и шуток «для своих». И разгадывать их — отдельное удовольствие.
Вышло 5 серий из 8, more.tv
«Нина», премьера (ТНТ, Premier) (16+)
Ситком Жоры Крыжовникова (он тут сценарист и продюсер) о женской эмансипации с Викторией Исаковой — и вообще звездным кастом. Домохозяйку Нину с тремя детьми бросает муж, а его новая избранница выгоняет их из дома. Попадая во множество комичных ситуаций, Нина учится жить, рассчитывая только на свои силы. В сериале снялись Андрей Бурковский, Сергей Бурунов, Сергей Лавыгин, Юлия Хлынина и Валентина Ляпина. Это еще один проект, от которого не ждешь вообще ничего, а в нем есть настоящие жемчужины — вроде «Разбежавшись спрыгну со скалы» в исполнении Бурунова.
Вышел полностью, ТНТ, Premier
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