11 недавних российских сериалов, которые вы могли пропустить (и зря!)

«1703», премьера, (Окко) (18+)

«Черная комедия про город белых ночей» с Кузьмой Сапрыкиным и Гошей Куценко готовилась для ТНТ и Premier, но вышла в итоге на Окко. Это по-хорошему дикое шоу, где Петербург предстает городом безвременья (или, если угодно, посмертия), застрявшем в том самом наиболее темном состоянии, что бывает перед рассветом. Здесь опытный опер-мизантроп Гоша с тягой к саморазрушению, слушающий исключительно свою землячку Буланову, расследует с молодым напарником Вадиком, переехавшим из Москвы новичком, куда из моргов пропадают трупы девушек.

Ну как расследует. Как в «Твин Пиксе», которому синефильский проект то и дело передает приветы, тут важнее процесс, а не сам результат. Например, певец Шарлот, исполняющий в пространстве «1703» «Гражданскую оборону», снимающаяся для Netflix Софья Лебедева в роли помешанной на контроле невесты-вегана или Роза Хайруллина в образе инфернальной похитительницы велосипедов и телефонов. Придумал историю Денис Артамонов («Секреты семейной жизни»), а снял Сергей Сенцов («Физрук»). Среди продюсеров «1703» — Евгений Никишов и Валерий Федорович, работавшие над «Эпидемией» и «Перевалом Дятлова».

Вышел полностью, Окко