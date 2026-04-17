Что смотреть дома на этой неделе: Эль Фаннинг в «У Марго проблемы с деньгами», новый сезон «Грызни» и Джоди Фостер в детективе «Частная жизнь»

А также — околофутбольная комедия «Мячи вверх» Питера Фаррелли, документальная история о скандальном рэпере Паше Технике, новые сезоны «Молодежки», «Папиных дочек» и «Универа», сиквел «Лекаря» и драмеди «К себе нежно» с Кариной Разумовской. Собака.ru рассказывает о главных фильмах и сериалах, которые вышли на стримингах и ТВ на этой неделе.
ГЛАВНОЕ
Сериал «У Марго проблемы с деньгами», премьера / Margo's Got Money Troubles (18+)
История студентки Марго (Эль Фаннинг), забеременевшей от своего университетского преподавателя (Майкл Ангарано) и оставшаяся матерью-одиночкой без средств к существованию. Неожиданно девушка находит себя в вебкаме и становится локальной звездой.
Родителей главной героини сыграли Мишель Пфайффер и Ник Офферман, также в касте заявлена Николь Кидман. Шоураннером проекта выступил Дэвид Э. Келли («Большая маленькая ложь»).
C 15 апреля, Apple TV+
Сериал «Грызня» / Beef, 2 сезон (18+)
Во втором сезоне черной комедии студии A24 история будет разворачиваться вокруг новых героев — молодой пары, ставшей свидетелями ссоры своего босса с женой в загородном клубе. В касте на этот раз Оскар Айзек, Кэри Маллиган, Юн Е-джон, Чарльз Мелтон и Кейли Спейни. Шоураннер прежний — Ли Сон-джин.
C 16 апреля, Netflix
Фильм «Частная жизнь» / Vie privée (18+)
Французский детектив со звездой «Молчания ягнят» Джоди Фостер. Она играет психотерапевта по имени Лилиан, чья пациентка Паула (Виржини Эфира) якобы покончила с собой. Впрочем, доктор в это не верит и начинает собственное расследование. Режиссер — Ребекка Злотовски («Планетариум» и «Грани любви»).
С 16 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Okko
ЧТО ЕЩЕ ПОСМОТРЕТЬ
Сериал «Молодежка. Новая смена», 2 сезон (16+)
Второй сезон сиквела хоккейного драмеди «Молодежка» как с новыми, так и уже знакомыми зрителям героями. По сюжету Вадим Казанцев (Владимир Зайцев), став проректором, опять собирает команду Студенческой лиги «Акулы Политеха» — та должна помочь повысить рейтинг вуза. Тренером он зовет бывшего игрока «Медведей» Андрея Кисляка (Влад Канопка), которому в поиске общего языка c поколением спортсменов-зумеров помогают старые друзья (герои Ивана Мулина, Игоря Огурцова, Ивана Жвакина, Матвея Зубалевича и Михаила Гаврилова-Третьякова). В продолжении «Акулам» предстоит новый вызов — битва за право поучаствовать в международном турнире университетских команд.
С 13 апреля, СТС, Wink
Сериал «Папины дочки. Новые», 5 сезон (16+)
Очередной сезон перезапущенного ситкома — в нем семейство Васильевых-Васнецовых вновь оказывается в водовороте личных приключений. По сюжету Даша в исполнении Анастасии Сиваевой возвращается к мужу и детям. После камбэка Даша сталкивается с неожиданными проблемами: Веник отвык от жены, а повзрослевшие дочки стали слишком самостоятельными. Параллельно Боря и Галина Сергеевна учатся быть родителями, а Диана, Лиза и Арина ищут свое место в изменившейся семейной иерархии.
С 13 апреля, СТС, Start
Сериал «Универ. 15 лет спустя», премьера (16+)
Суперпопулярный ситком возвращается с еще более повзрослевшими героями: Антон (Станислав Ярушин) воспитывает 15-летнюю дочь, Майкл (Арарат Кещан) развелся, а ставший бизнесменом Кузя (Виталий Гогунский) пытается наладить личную жизнь. Режиссером продолжения остался Сэм Литовчин, работавший над предыдущим сезоном, вышедшим в 2024 году.
С 13 апреля, ТНТ, «Кинопоиск», «Иви», Premier
Фильм «На цепи» / The Good Boy (18+)
Триллер о молодом и дерзком тусовщике Томми (Энсон Бун, «Мадам Клико»), которого берется перевоспитывать очень странная семейная пара (звезда «Переходного возраста» Стивен Грэм и Андреа Райзборо из «Ради Лесли») — причем педагогический метод заключается в том, что его сажают на цепь в подвале. Автором фильма стал польский режиссер Ян Комаса («Тело Христово»).
С 14 апреля, «Кинопоиск», «Иви», Okko
Фильм «Лекарь 2: Наследие Авиценны» / The Physician II (16+)
Продолжение популярной приключенческой драмы Филиппа Штельцля: главный герой первого фильма Роб Коул (Том Пэйн, «Блудный сын») вместе с маленьким ребенком после смерти жены возвращается из Персии в Британию. После отказа во въезде в Лондон, он открывает лечебницу рядом с городом — слухи об этом доходят до короля, который сразу же вызывает его к себе для лечения дочери. Также в касте — Лиам Каннингэм («Игра престолов»), Эйдан Гиллен («Клан»), Эмили Кокс («Убивать осознанно») и другие.
С 15 апреля, Okko, Wink
Фильм «Большая земля» (18+)
Марфа (Анастасия Куимова, «Самозванец») вместе с маленьким сыном сбегает от мужа Ильи (Артем Быстров, «Лихие») на остров с маяком — но скрыться от жизненного кризиса и тревожных воспоминаний оказывается гораздо сложнее. Также в фильме снялись Евгений Харитонов, Рузиль Минекаев, Владислав Ветров, Евгения Дмитриева и Павел Майков. Автором драмы стала Юлия Трофимова («Комментируй это», «Лгунья»).
С 15 апреля, «Кинопоиск»
Фильм «Мячи вверх» / Balls Up, премьера (18+)
Провокационная комедия Питера Фаррелли («Тупой и еще тупее», «Зеленая книга») о двух маркетологах-конкурентах (их играют Марк Уолберг и Пол Уолтер Хаузер), которые ввязались в авантюру с масштабной кампанией по продаже презервативов во время чемпионата мира по футболу в Бразилии — что закончилось катастрофой международного масштаба.
С 15 апреля, Prime Video
Фильм «Мой парень, манекен» (12+)
Романтическое фэнтези о девушке со сверхспособностями Вике (Анастасия Панова, «Злые люди»), сумевшей разглядеть в манекене из супермаркета заколдованного юношу Радимира (Денис Никитин, «Уроки китайского»). Режиссером проекта выступил Дмитрий Николенко, до этого снявший документальные фильмы «Будущее» и «МХАТ.doc»).
С 17 апреля, Okko
Фильм «Паша Техник. За кем стоит андеграунд?», премьера (18+)
Полуторачасовой документальный фильм о скандальном рэпере, который одновременно стал мемом и трагической фигурой не только в субкультурной среде, но и в сознании всей России. Сценарий картины написал популярный блогер Даня Порнорэп, а режиссером выступил Владислав Кузнецов («Общак. Главная ОПГ России»).
С 17 апреля, Okko
Фильм «Пастбища богов» (16+)
Триллер о компании обеспеченных московских туристов, отправившихся на охоту в горы Памира в сопровождении местного юноши-проводника — в процессе путешествия им приходится столкнуться как со старыми внутренними конфликтами так и с внешними угрозами вроде снежного барса и древних духов. В касте — Антон Филипенко, Данила Якушев, Сухраб Хайлобеков и Анна Виллер, а режиссером выступил Анар Аббасов («Зверобой»).
С 18 апреля, Okko
Фильм «К себе нежно» (16+)
Врач Надя (Карина Разумовская) переживает кризис среднего возраста и никак не может разобраться в себе — особенно на фоне расставания с мужем Борисом (Артем Ткаченко). С помощью своеобразного психотренинга (они же «уроки нежности») ей предстоит научиться видеть себя с совершенно новых сторон. Также в фильме по мотивам одноименного бестселлера Ольги Примаченко задействованы Пелагея Невзорова, Ольга Медынич и Алиса Конашенкова. Режиссером мелодраматической комедии выступил Иван Китаев («Без правил»).
С 18 апреля, «Кинопоиск»
Сериал «Извне» / From, 4 сезон (18+)
Шоураннер «Сумеречной зоны» Джон Гриффин объединил усилия с братьями Руссо, режиссерами «Мстителей» (они тут тоже продюсеры). Вместе у них получился фантастический хоррор о семье, которая оказалась в странном городе-ловушке, из которого не получается выбраться. С заходом солнца в него наведываются монстры из соседнего леса. В продолжении заложники странной локации продолжат пытаться выжить и сбежать — в четвертом сезоне сюжет будет строиться вокруг попыток Бойда (Хэролд Перрино) справиться с собственным здоровьем и разгадать тайну Человека в желтом.
С 19 апреля, MGM+
