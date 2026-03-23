Хабенский — лучший актер, у «Пророка» и «Ветра» по 4 приза: кинопремия «Ника» объявила лауреатов за 2025 год

23 марта в Театре Моссовета прошла 39 церемония вручения кинопремии «Ника». В номинациях соревновались триумфаторы «Золотого орла» («Август», «Пророк») и авторское кино дебютантов («День рождения Сидни Люмета», «Здесь был Юра»).

Лидер короткого списка (с 11 номинациями!) — «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова — получил четыре награды: за лучшие костюмы, музыку, монтаж и как открытие года. Столько же наград, включая главную («Лучший фильм»), забрал «Ветер» Сергея Члиянца — роуд-муви с элементами магического реализма.

Лучшим режиссером стал Бакур Бакурадзе с фильмом «Лермонтов». Лучшая мужская роль — у Константина Хабенского («Здесь был Юра»).

Приз за лучший сериал получил режиссер Андрей Кончаловский с проектом «Хроники русской революции».

Игорю Золотовицкому присудили спецприз за вклад в кинематографические науки, критику и образование. Артиста, экс-ректора Школы-студии МХАТ не стало 14 января этого года.

«Здесь был Юра»
Bosfor Pictures, 2026

«Здесь был Юра»

ЛАУРЕАТЫ

Лучший игровой фильм:

  • «Август» (реж. Никита Высоцкий и Илья Лебедев)
  • «Ветер» (реж. Сергей Члиянц) — победитель
  • «Здесь был Юра» (реж. Сергей Малкин)
  • «Лермонтов» (реж. Бакур Бакурадзе)
  • «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров)

Лучшая режиссерская работа:

  • Бакур Бакурадзе («Лермонтов») — победитель
  • Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»)
  • Сергей Члиянц («Ветер»)

Лучшая мужская роль:

  • Сергей Безруков («Август»)
  • Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»)
  • Константин Хабенский («Здесь был Юра») — победитель

Лучшая женская роль:

  • Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»)
  • Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки») — победитель
  • Юлия Снигирь («Мой сын»)

Лучший сериал:

  • «Аутсорс»
  • «Бар "Один звонок"»
  • «Дыши»
  • «Константинополь»
  • «Подслушано в Рыбинске» 
  • «Хроники русской революции» — победитель
Лучшая мужская роль второго плана:

  • Даниил Воробьев («Август»)
  • Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина»)
  • Владимир Машков («В списках не значился») — победитель

Лучшая женская роль второго плана:

  • Софья Гершевич («Лермонтов»)
  • Елена Лядова («Чистый лист») — победитель
  • Анна Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»)

Открытие года:

  • Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета»)
  • Сергей Малкин («Здесь был Юра»)
  • Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель

Лучшая сценарная работа:

  • Юрий Арабов, Евгений Водолазкин («Авиатор»)
  • Бакур Бакурадзе («Лермонтов»)
  • Петр Луцик, Алексей Саморядов («Ветер») — победитель

Лучшая работа режиссера монтажа:

  • Илья Лебедев («Август»)
  • Мария Лихачева («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
  • Александр Пак («Волчок»)

Лучшая музыка к фильму:

  • KICK CHILL, Александр Демьянов («Здесь был Юра»)
  • Дмитрий Емельянов («Август»)
  • Райан Оттер («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель

Лучшая работа звукорежиссера:

  • Flysound («Авиатор»)
  • Павел Дореули, Павел Стасенко («Август»)
  • Александр Феденев («Ветер») — победитель

Лучшая работа художника:

  • Сергей Агин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») — победитель
  • Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»)
  • Сергей Зайков, Алексей Падерин («Пророк. История Александра Пушкина»)

Спецприз за вклад в кинематографические науки, критику и образование: Игорь Золотовицкий

Спецприз «Честь и достоинство»: Алла Сурикова

Лучшая операторская работа:

  • Данила Горюнков («Ветер») — победитель
  • Павел Фоминцев («Лермонтов»)
  • Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая работа художника по костюмам:

  • Марина Ананьева, Ирина Чепенко («Финист. Первый богатырь»)
  • Дмитрий Андреев («Лермонтов»)
  • Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
  • Екатерина Шапкайц («Екатерина Великая»)

Лучший неигровой фильм:

  • «В поисках Андрея Рублева» (реж. Орхан Абулов)
  • «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете» (реж. Борис Караджев, Анастасия Кузякова) — победитель
  • «Киноязык эпохи: Лев Кулешов» (реж. Андрей Истратов)

Лучший анимационный фильм:

  • «Булгаковъ» (реж. Станислав Соколов) — победитель
  • «На выброс» (реж. Константин Бронзит)
  • «Отель "Онегин"» (реж. Ирина Евтеева)
«Ника» — премия Российской академии кинематографических искусств. Первые награды вручили в декабре 1988 года в Центральном доме кинематографистов. Лауреатам дарят статуэтки в виде крылатой древнегреческой богини победы.

