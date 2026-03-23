Хабенский — лучший актер, у «Пророка» и «Ветра» по 4 приза: кинопремия «Ника» объявила лауреатов за 2025 год

23 марта в Театре Моссовета прошла 39 церемония вручения кинопремии «Ника». В номинациях соревновались триумфаторы «Золотого орла» («Август», «Пророк») и авторское кино дебютантов («День рождения Сидни Люмета», «Здесь был Юра»).

Лидер короткого списка (с 11 номинациями!) — «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова — получил четыре награды: за лучшие костюмы, музыку, монтаж и как открытие года. Столько же наград, включая главную («Лучший фильм»), забрал «Ветер» Сергея Члиянца — роуд-муви с элементами магического реализма.

Лучшим режиссером стал Бакур Бакурадзе с фильмом «Лермонтов». Лучшая мужская роль — у Константина Хабенского («Здесь был Юра»).

Приз за лучший сериал получил режиссер Андрей Кончаловский с проектом «Хроники русской революции».

Игорю Золотовицкому присудили спецприз за вклад в кинематографические науки, критику и образование. Артиста, экс-ректора Школы-студии МХАТ не стало 14 января этого года.