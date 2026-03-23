Хабенский — лучший актер, у «Пророка» и «Ветра» по 4 приза: кинопремия «Ника» объявила лауреатов за 2025 год

23 марта в Театре Моссовета прошла 39 церемония вручения кинопремии «Ника». В номинациях соревновались триумфаторы «Золотого орла» («Август», «Пророк») и авторское кино дебютантов («День рождения Сидни Люмета», «Здесь был Юра»).
Лидер короткого списка (с 11 номинациями!) — «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова — получил четыре награды: за лучшие костюмы, музыку, монтаж и как открытие года. Столько же наград, включая главную («Лучший фильм»), забрал «Ветер» Сергея Члиянца — роуд-муви с элементами магического реализма.
Лучшим режиссером стал Бакур Бакурадзе с фильмом «Лермонтов». Лучшая мужская роль — у Константина Хабенского («Здесь был Юра»).
Приз за лучший сериал получил режиссер Андрей Кончаловский с проектом «Хроники русской революции».
Игорю Золотовицкому присудили спецприз за вклад в кинематографические науки, критику и образование. Артиста, экс-ректора Школы-студии МХАТ не стало 14 января этого года.
ЛАУРЕАТЫ
Лучший игровой фильм:
- «Август» (реж. Никита Высоцкий и Илья Лебедев)
- «Ветер» (реж. Сергей Члиянц) — победитель
- «Здесь был Юра» (реж. Сергей Малкин)
- «Лермонтов» (реж. Бакур Бакурадзе)
- «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров)
Лучшая режиссерская работа:
- Бакур Бакурадзе («Лермонтов») — победитель
- Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»)
- Сергей Члиянц («Ветер»)
Лучшая мужская роль:
- Сергей Безруков («Август»)
- Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»)
- Константин Хабенский («Здесь был Юра») — победитель
Лучшая женская роль:
- Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»)
- Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки») — победитель
- Юлия Снигирь («Мой сын»)
Лучший сериал:
- «Аутсорс»
- «Бар "Один звонок"»
- «Дыши»
- «Константинополь»
- «Подслушано в Рыбинске»
- «Хроники русской революции» — победитель
Лучшая мужская роль второго плана:
- Даниил Воробьев («Август»)
- Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина»)
- Владимир Машков («В списках не значился») — победитель
Лучшая женская роль второго плана:
- Софья Гершевич («Лермонтов»)
- Елена Лядова («Чистый лист») — победитель
- Анна Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»)
Открытие года:
- Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета»)
- Сергей Малкин («Здесь был Юра»)
- Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
Лучшая сценарная работа:
- Юрий Арабов, Евгений Водолазкин («Авиатор»)
- Бакур Бакурадзе («Лермонтов»)
- Петр Луцик, Алексей Саморядов («Ветер») — победитель
Лучшая работа режиссера монтажа:
- Илья Лебедев («Август»)
- Мария Лихачева («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
- Александр Пак («Волчок»)
Лучшая музыка к фильму:
- KICK CHILL, Александр Демьянов («Здесь был Юра»)
- Дмитрий Емельянов («Август»)
- Райан Оттер («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
Лучшая работа звукорежиссера:
- Flysound («Авиатор»)
- Павел Дореули, Павел Стасенко («Август»)
- Александр Феденев («Ветер») — победитель
Лучшая работа художника:
- Сергей Агин («Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича») — победитель
- Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»)
- Сергей Зайков, Алексей Падерин («Пророк. История Александра Пушкина»)
Спецприз за вклад в кинематографические науки, критику и образование: Игорь Золотовицкий
Спецприз «Честь и достоинство»: Алла Сурикова
Лучшая операторская работа:
- Данила Горюнков («Ветер») — победитель
- Павел Фоминцев («Лермонтов»)
- Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая работа художника по костюмам:
- Марина Ананьева, Ирина Чепенко («Финист. Первый богатырь»)
- Дмитрий Андреев («Лермонтов»)
- Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
- Екатерина Шапкайц («Екатерина Великая»)
Лучший неигровой фильм:
- «В поисках Андрея Рублева» (реж. Орхан Абулов)
- «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете» (реж. Борис Караджев, Анастасия Кузякова) — победитель
- «Киноязык эпохи: Лев Кулешов» (реж. Андрей Истратов)
Лучший анимационный фильм:
- «Булгаковъ» (реж. Станислав Соколов) — победитель
- «На выброс» (реж. Константин Бронзит)
- «Отель "Онегин"» (реж. Ирина Евтеева)
«Ника» — премия Российской академии кинематографических искусств. Первые награды вручили в декабре 1988 года в Центральном доме кинематографистов. Лауреатам дарят статуэтки в виде крылатой древнегреческой богини победы.
