ОНЛАЙН. Кинопремия «Золотой орел» объявляет лауреатов за 2025 год

Ищем совпадения с победителями «Белого слона»!
Уже по три «Орла» у «Августа» и у «Пророка» с Юрой Борисовым.
Обновляемся в режиме реального времени.
ПОБЕДИТЕЛИ
Лучший монтаж фильма: Илья Лебедев («Август»)
Лучший неигровой фильм: «Путь» (реж. Светлана Музыченко)
Лучший короткометражный фильм: «Немой» (реж. Арсен Аристакесян)
Лучшая работа художника-постановщика: Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучший художник по костюмам: Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая музыка к фильму: Дмитрий Емельянов («Август»)
Лучшая работа звукорежиссера: Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучший анимационный фильм: «Булгаковъ» (реж. Станислав Соколов)
Лучшие визуальные эффекты: Online VFX Studio («Август»)
Специальный приз «За вклад в российский кинематограф»: Александр Артемович Адабашьян
НОМИНАНТЫ
Лучший игровой фильм:
- «Август» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)
- «Батя 2. Дед» (реж. Илья Учитель)
- «Кончится лето» (реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев)
- «Кракен» (реж. Николай Лебедев)
- «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров)
Лучший проект онлайн-платформы:
- «Аутсорс» (реж. Душан Глигоров)
- «Дыши» (реж. Анна Кузнецова)
- «Плевако» (реж. Анна Матисон)
Лучший телевизионный сериал:
- «Атом» (реж. Нурбек Эген)
- «В парке Чаир» (реж. Сергей Коротаев, Влад Николаев)
- «Минута тишины» (реж. Илья Шеховцов)
Лучшая режиссерская работа:
- Никита Высоцкий, Илья Лебедев («Август»)
- Илья Учитель («Батя 2. Дед»)
- Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучший сценарий:
- Сергей Снежкин («Август»)
- Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров («Батя 2. Дед»)
- Василий Зоркий, Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая женская роль в кино:
- Юлия Пересильд («Мужу привет»)
- Елена Лядова («Первый на Олимпе»)
- Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая мужская роль в кино:
- Никита Кологривый, Павел Табаков, Сергей Безруков («Август»)
- Евгений Цыганов («Батя 2. Дед»)
- Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая актриса онлайн-сериала:
- Мила Ершова («Аутсорс»)
- Марина Александрова («Дыши»)
- Ольга Лерман («Плевако»)
Лучший актер онлайн-сериала:
- Иван Янковский («Аутсорс»)
- Сергей Безруков («Плевако»)
- Сергей Гилев («Хирург»)
Лучшая женская роль на телевидении:
- Екатерина Климова («Атом»)
- Любовь Константинова («В парке Чаир»)
- Ольга Лерман («Минута тишины»)
Лучшая мужская роль на телевидении:
- Алексей Гуськов («Атом»)
- Федор Федотов («В парке Чаир»)
- Евгений Цыганов («Минута тишины»)
Лучшая женская роль второго плана:
- Полина Агуреева («Почтарь»)
- Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»)
- Елена Лядова («Чистый лист»)
Лучшая мужская роль второго плана:
- Даниил Воробьев («Август»)
- Виктор Добронравов («Кракен»)
- Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучший неигровой фильм:
- «Киноязык эпохи: Борис Барнет» (реж. Андрей Истратов)
- «Путь» (реж. Светлана Музыченко) — победитель
- «Филонов» (реж. Никита Снегов)
Лучший короткометражный фильм:
- «Кровикс» (реж. Мариам Халилова)
- «Немой» (реж. Арсен Аристакесян) — победитель
- «Самый лучший новый год» (реж. Екатерина Мавроматис)
Лучший анимационный фильм:
- «Булгаковъ» (реж. Станислав Соколов) — победитель
- «Малыш Т-34» (реж. Елена Яременко)
- «Отель "Онегин"» (реж. Ирина Евтеева)
Лучшая операторская работа:
- Максим Шинкоренко («Август»)
- Сергей Мачильский («Кракен»)
- Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая работа художника-постановщика:
- Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»)
- Юлия Чарандаева («Кракен»)
- Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
Лучший художник по костюмам:
- Алексей Камышов («Август»)
- Татьяна Мамедова («Алиса в стране чудес»)
- Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
Лучший монтаж фильма:
- Илья Лебедев («Август») — победитель
- Гелиос Чучка («Кракен»)
- Мария Лихачева («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая музыка к фильму:
- Дмитрий Емельянов («Август») — победитель
- Артем Васильев («Кракен»)
- Райан Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»)
Лучшая работа звукорежиссера:
- Студия «Атмосфера» («Август»)
- Алексей Самоделко («Кракен»)
- Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель
Лучшие визуальные эффекты:
- Online VFX Studio («Август») — победитель
- Студия VVERH, Студия CGF («Кракен»)
- Film Direction («Пророк. История Александра Пушкина»)
