Кино и сериалы

ОНЛАЙН. Кинопремия «Золотой орел» объявляет лауреатов за 2025 год

Ищем совпадения с победителями «Белого слона»!

Уже по три «Орла» у «Августа» и у «Пророка» с Юрой Борисовым.

Обновляемся в режиме реального времени.

«Централ Партнершип», «Кинослово», 2025

ПОБЕДИТЕЛИ

Лучший монтаж фильма: Илья Лебедев («Август»)

Лучший неигровой фильм: «Путь» (реж. Светлана Музыченко)

Лучший короткометражный фильм: «Немой» (реж. Арсен Аристакесян)

Лучшая работа художника-постановщика: Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучший художник по костюмам: Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая музыка к фильму: Дмитрий Емельянов («Август»)

Лучшая работа звукорежиссера: Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучший анимационный фильм: «Булгаковъ» (реж. Станислав Соколов)

Лучшие визуальные эффекты: Online VFX Studio («Август»)

Специальный приз «За вклад в российский кинематограф»: Александр Артемович Адабашьян

Здесь появятся имена всех лауреатов.

НОМИНАНТЫ

Лучший игровой фильм:

  • «Август» (реж. Никита Высоцкий, Илья Лебедев)
  • «Батя 2. Дед» (реж. Илья Учитель)
  • «Кончится лето» (реж. Максим Арбугаев, Владимир Мункуев)
  • «Кракен» (реж. Николай Лебедев)
  • «Пророк. История Александра Пушкина» (реж. Феликс Умаров)

Лучший проект онлайн-платформы:

  • «Аутсорс» (реж. Душан Глигоров)
  • «Дыши» (реж. Анна Кузнецова)
  • «Плевако» (реж. Анна Матисон)

Лучший телевизионный сериал:

  • «Атом» (реж. Нурбек Эген)
  • «В парке Чаир» (реж. Сергей Коротаев, Влад Николаев)
  • «Минута тишины» (реж. Илья Шеховцов)

Лучшая режиссерская работа:

  • Никита Высоцкий, Илья Лебедев («Август»)
  • Илья Учитель («Батя 2. Дед»)
  • Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»)
«Кончится лето»
ЛУКФИЛЬМ / LOOKFILM, Место силы, KION / МТС Медиа, 2025

«Кончится лето»

Лучший сценарий:

  • Сергей Снежкин («Август»)
  • Антон Зайцев, Алексей Литвиненко, Павел Тихомиров («Батя 2. Дед»)
  • Василий Зоркий, Андрей Курганов («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая женская роль в кино:

  • Юлия Пересильд («Мужу привет»)
  • Елена Лядова («Первый на Олимпе»)
  • Алена Долголенко («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая мужская роль в кино:

  • Никита Кологривый, Павел Табаков, Сергей Безруков («Август»)
  • Евгений Цыганов («Батя 2. Дед»)
  • Юра Борисов («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая актриса онлайн-сериала:

  • Мила Ершова («Аутсорс»)
  • Марина Александрова («Дыши»)
  • Ольга Лерман («Плевако»)

Лучший актер онлайн-сериала:

  • Иван Янковский («Аутсорс»)
  • Сергей Безруков («Плевако»)
  • Сергей Гилев («Хирург»)

Лучшая женская роль на телевидении:

  • Екатерина Климова («Атом»)
  • Любовь Константинова («В парке Чаир»)
  • Ольга Лерман («Минута тишины»)

Лучшая мужская роль на телевидении:

  • Алексей Гуськов («Атом»)
  • Федор Федотов («В парке Чаир»)
  • Евгений Цыганов («Минута тишины»)

Лучшая женская роль второго плана:

  • Полина Агуреева («Почтарь»)
  • Аня Чиповская («Пророк. История Александра Пушкина»)
  • Елена Лядова («Чистый лист»)

Лучшая мужская роль второго плана:

  • Даниил Воробьев («Август»)
  • Виктор Добронравов («Кракен»)
  • Сергей Гилев («Пророк. История Александра Пушкина»)
Евгений Цыганов. «Минута тишины»
Продюсерская фирма Игоря Толстунова, 2025
Евгений Цыганов, «Минута тишины»

Лучший неигровой фильм:

  • «Киноязык эпохи: Борис Барнет» (реж. Андрей Истратов)
  • «Путь» (реж. Светлана Музыченко) — победитель
  • «Филонов» (реж. Никита Снегов)

Лучший короткометражный фильм:

  • «Кровикс» (реж. Мариам Халилова)
  • «Немой» (реж. Арсен Аристакесян) — победитель
  • «Самый лучший новый год» (реж. Екатерина Мавроматис)

Лучший анимационный фильм:

  • «Булгаковъ» (реж. Станислав Соколов) — победитель
  • «Малыш Т-34» (реж. Елена Яременко)
  • «Отель "Онегин"» (реж. Ирина Евтеева)

Лучшая операторская работа:

  • Максим Шинкоренко («Август»)
  • Сергей Мачильский («Кракен»)
  • Михаил Хасая («Пророк. История Александра Пушкина»)
«Отель "Онегин"»
Студия М.И.Р., 2025

«Отель "Онегин"»

Лучшая работа художника-постановщика:

  • Владимир Гудилин, Сергей Агин, Юлия Макушина («Август»)
  • Юлия Чарандаева («Кракен»)
  • Алексей Падерин, Сергей Зайков («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель

Лучший художник по костюмам:

  • Алексей Камышов («Август»)
  • Татьяна Мамедова («Алиса в стране чудес»)
  • Татьяна Патрахальцева («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель

Лучший монтаж фильма:

  • Илья Лебедев («Август») — победитель
  • Гелиос Чучка («Кракен»)
  • Мария Лихачева («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая музыка к фильму:

  • Дмитрий Емельянов («Август») — победитель
  • Артем Васильев («Кракен»)
  • Райан Оттер («Пророк. История Александра Пушкина»)

Лучшая работа звукорежиссера:

  • Студия «Атмосфера» («Август»)
  • Алексей Самоделко («Кракен»)
  • Алексей Самоделко («Пророк. История Александра Пушкина») — победитель

Лучшие визуальные эффекты:

  • Online VFX Studio («Август») — победитель
  • Студия VVERH, Студия CGF («Кракен»)
  • Film Direction («Пророк. История Александра Пушкина»)

