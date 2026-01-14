Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет, пишет ТАСС. По словам источника из близкого окружения артиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание. О дате и времени прощания Школа-студия МХАТ сообщит отдельно.
Золотовицкий окончил Школу-студии МХАТ в 1983 году, а в 2013-м стал ее ректором. Среди работ актера — сериалы «Библиотекарь», «Каменская», «Вы все меня бесите», фильмы «История одного назначения» и «ИЛЬФИПЕТРОВ». В 2002 году получил звание заслуженного артиста России.
Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича.
