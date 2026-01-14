Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Золотовицкий окончил Школу-студии МХАТ в 1983 году, а в 2013-м стал ее ректором. Среди работ актера — сериалы «Библиотекарь», «Каменская», «Вы все меня бесите», фильмы «История одного назначения» и «ИЛЬФИПЕТРОВ». В 2002 году получил звание заслуженного артиста России.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича.