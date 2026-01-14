Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Развлечения
  • Театр
  • News
Театр

Поделиться:

Умер ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий

Игорь Золотовицкий ушел из жизни в возрасте 64 лет, пишет ТАСС. По словам источника из близкого окружения артиста, причиной смерти стало онкологическое заболевание. О дате и времени прощания Школа-студия МХАТ сообщит отдельно.

Авторы: Платон Шиликов, Никита Никитич

Золотовицкий окончил Школу-студии МХАТ в 1983 году, а в 2013-м стал ее ректором. Среди работ актера — сериалы «Библиотекарь», «Каменская», «Вы все меня бесите», фильмы «История одного назначения» и «ИЛЬФИПЕТРОВ». В 2002 году получил звание заслуженного артиста России.

Редакция Собака.ru приносит соболезнования родным и близким Игоря Яковлевича.

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: